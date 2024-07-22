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收到這簡訊別以為郵局提升服務 點進去你就上鉤了

編譯陳盈霖／即時報導
美國郵局提醒收到這個釣魚簡訊勿回應，以免受騙。（取自美國郵政局網頁）
美國郵局提醒收到這個釣魚簡訊勿回應，以免受騙。（取自美國郵政局網頁）

福斯電視台FOX 11報導，若收到一條來自美國郵局（U.S. Postal Service，USPS）簡訊，稱需要注意包裹遞送問題，民眾可得小心辨識是否為詐騙。根據軟體公司Guardio近期一份釣魚網路報告，美國郵局是第二季度釣魚網路詐騙中，被模仿最多的對象之一。

上個月美國郵局發出警告，提醒客戶小心來自「美國郵局」包含一些不熟悉或奇怪連結的簡訊，內容可能包括「需要回覆以處理郵局配送」等。美國郵局警告，「若您從未對特定包註冊美國郵局追蹤請求，那麼不要點擊這些連結，因可能是種稱為smashing的騙局。」

在某些情況下，詐騙者會製造簡訊告知客戶，由於遞送地址不完整，他們包裹無法遞送，簡訊內會指導客戶點擊連結以填寫遞送地址。其他常見的詐騙簡訊還有「您的帳戶已被暫停」、「您的帳戶有可疑活動」及「郵局包有一個包裹」等。詐騙者利用這些簡訊試圖獲取受害者個資，如帳戶密碼、社安號碼、出生日期、信用卡或身分證號碼等，以進行更多金融詐騙。

Guardio產品副總裁齊伯斯坦（Karin Zilberstein）表示，愈來愈多人線上訂購商品和服務，駭客利用此趨勢製造相關騙局。這些騙局通常會模仿「標準」的日常活動，美國郵局成為主要目標，因許多人等待包裹，很容易被騙。

美國郵局表示，只有在發送和接收包裹時，該機構才會使用五位數短碼從手機接收和發送簡訊。除非客戶要求提供追蹤號碼，否則郵局不會向客戶發送簡訊或電子郵件，「簡訊內也永遠不會包含連結」。等待包裹的顧客最好上USPS.com追蹤或取得其他資訊。

釣魚 信用卡 駭客

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