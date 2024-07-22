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遭駭客攻擊勒索 洛縣36家法院22日全關閉

洛杉磯訊
洛杉磯縣高等法院因勒索軟體攻擊22日（周一）暫時關閉。(圖片取自維基百科）
洛杉磯縣高等法院因勒索軟體攻擊22日（周一）暫時關閉。(圖片取自維基百科）

受上周勒索軟體攻擊影響，洛杉磯縣高等法院（L.A. County Superior Court）22日（周一）關閉。此次關閉涉及全縣36家法院。

首席法官Samantha P. Jessner表示，這次「前所未有」的網絡攻擊迫使全美最大的一級法院幾乎所有網絡系統關閉。Jessner透過聲明表示：「法院在周五經歷了前所未有的網絡攻擊，這導致需要關閉幾乎所有網絡系統，以控制損害，保護信息的完整性和保密性，並確保未來網絡的穩定性和安全性。儘管法院正迅速進入恢復和修復階段，但截至周日(21日)晚間，許多關鍵系統仍然離線。再多一天將使法院的專家團隊能專注於將系統恢復上線，讓法院能夠盡可能快速、平穩和安全地恢復運營。」

此次攻擊影響到「覆蓋法院全部運營」的系統，包括外部系統如MyJuryDuty Portal和法院網站，以及內部案件管理系統。法院官員表示，法院工作人員在過去72小時內與外部顧問、供應商、其他法院和執法機構密切合作，努力將法院的網絡系統重新上線。

洛杉磯縣警局知曉此次網絡攻擊，並與法院「保持密切溝通」。警方表示，周一不會運送囚犯到法院，此次關閉不影響已判刑並計畫於周一釋放的個人。

此次被描述為「嚴重的安全事件」的駭客攻擊於19日被發現，並被確定為勒索軟體攻擊。在駭客攻擊被檢測到後不久，法院的技術服務部門立即關閉了網絡計算機系統「以減輕進一步的損害」。法院表示，勒索軟體攻擊與同一天引起全球計算機系統混亂的CrowdStrike無關。

法院官員表示，加州緊急服務辦公室以及當地、州和聯邦執法機構都參與了對該漏洞的調查。目前，初步調查顯示沒有證據顯示法院用戶的數據被洩露。

這次法院駭客攻擊是近年來洛杉磯公共機構遭受的第二次重大攻擊。2022年9月勞動節周末，洛杉磯聯合學區成為勒索軟體攻擊的受害者，後來據報導是由一個名為「Vice Society」的俄羅斯駭客組織發動的。在那次攻擊中，一些數據被盜並發布在暗網上，但時任總監Alberto Carvalho表示，沒有證據顯示駭客訪問了敏感的學生或教職工個人數據。

駭客 洛杉磯 加州

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