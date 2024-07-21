河濱縣突發2起火災 延燒近千畝 數棟建築被毀

21日，河濱地區午後突發兩處火災。（當地居民提供）

南加 內陸河濱地區21日午後接連突發兩處火災，數棟建築物被燒毀，多個街區居民緊急撤離，兩處火災延燒總面積千畝左右。尚無人員受傷報導。

一處野火發生在21日午後約2時，位於河濱縣Eagle Canyon和Cajalco路交會附近，在非建制區El Cerrito境內15號公路以東。河濱縣消防局表示，截至目前，火災已經蔓延至少450畝，尚沒有任何控制。警方已經向Farley街以北、Cajalco路以南，以及Verdino Circle和Cajalco路交會處以東，還有Cajalco路以西等地點居民發出撤離令。

當天另一處火災發生在河濱市區，河濱市消防局長Paul Seawright表示，已經燒毀數棟房屋。

這次火災名為Hawarden Incident。據消防局說，接到火警在21日午後約1時30分，位於市區Hawarden街6500號街區，很快蔓延至近500畝，尚無控制，已摧毀至少五棟建築。發出撤離令的地點包括Eagle Crest Court和 Chartwell Drive交匯處，還有Horace街和Hawarden路，以及Golden Hills等地。隨著火勢持續擴大，撤離令覆蓋地點也增加至多個街區。受災居民被暫時安置在Orange Terrace Community Center。警方正協助受災民眾撤離。

河濱市消防局說，火災現場有約50名消防人員、四輛消防車，以及一架直升機參與滅火。部分消防員正從聖伯納汀諾縣和河濱縣消防局趕來支援。