蒙市華裔少女趙安 失蹤前最後畫面曝光

Alison 家附近的監控攝像記錄下了她從家騎單車出門的瞬間（KTLA）

蒙市華裔高中生趙安（Alison Jillian Chao）7月16日失蹤後至今尚無音訊，家人仍在焦急等待，希望公眾提供線索。Alison 家附近的監控攝像記錄下了她從家騎單車出門的瞬間，也成為目前最後看到她的畫面。

（影片來源：KTLA，記者子為後製）

Alison 是蒙特利公園居民，現年15歲，就讀於馬凱博高中。根據其家長的描述，Alison16日下午5時30分左右離開蒙特利公園市 的家，騎車前往聖蓋博 市姑姑家，路程大約三哩左右。但一直到當天晚上，Alison並沒有去到姑姑家，家人一直聯繫不上，在當晚向蒙特利公園市和聖蓋博市警方報警。Alison的母親Annie表示，女兒沒有單獨騎車去過姑姑家，但她先生認為女兒對姑姑家熟門熟路，應該不會有問題。

Alison的母親Annie19日表示，超過150名志願者參與了18日晚社區搜索行動，分別前往蒙市、聖蓋博和巴沙迪那等多個城市搜索，但沒有任何結果。Alison至今沒有任何消息，警方也沒有接到任何與Alison有關的車禍或受傷送醫消息。

根據監控攝像和Alison的家人回憶，16日下午出門時，Alison身穿藍色短袖上衣，黑色短褲，黑色鞋子，藍色腳踏車，戴黑色口罩 和黑色背包，她沒有手機，也沒有其他任何可以定位的設備。

任何有相關訊息的可致電蒙特利公園警方 626-573-1311