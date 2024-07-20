加州理工教授葉乃裳 台灣中研院新科院士

美台物理學家葉乃裳憑藉在二維材料和半導體領域的卓越貢獻，成為加州理工學院首位獲得終身聘任的亞裔女教授，又當選中央研究院院士。（葉乃裳提供）

加州 理工學院（Caltech）物理學教授葉乃裳，近日當選為中華民國 第34屆中央研究院院士，她的研究涵蓋二維材料、半導體和超導體，特別在突破電子元件物理極限方面做出了重要貢獻，因而獲得該項殊榮。此外，葉乃裳還應聘台灣師範大學講座教授，以及美國物理學會、美國科學促進會會士。

本周，葉乃裳接受本報專訪，暢談了自己的成長歷程和學術生涯。她自幼在台灣接受教育，受數學教授母親顏一清的影響，對古典音樂與文學產生了興趣，豐富了她的文化與藝術修養。本以為自己會走上文學之路。然而，在12歲時的一堂物理課改變了她的人生方向，發現從最小的物質粒子到宇宙的物理理論的每個細節都有科學理論應證，激發了對物理研究的熱情。於是，在大學聯考選擇了台灣大學物理系，21歲畢業後赴美深造，25歲自麻省理工學院（MIT ）取得物理博士學位，成為台灣最年輕的女博士。

葉乃裳回憶申請MIT的過程，在那個沒有網際網路的年代，申請麻省理工學院需要提前一年寄出資料，然後等待學校通過船運寄來一厚本介紹資料到台灣，這個過程需要半年時間。葉乃裳說：「你必須仔細閱讀那本厚厚的資料，才能了解學校和教授的情況。」特別是在當時戒嚴時期出國留學很不易。

「我第一次搭飛機就是前往美國留學，只帶著兩個行李箱，前往一個完全陌生的國度，」她回憶道。 博士畢業後，葉乃裳曾在麻省理工學院及IBM擔任博士後研究員。一年後，她收到哈佛大學與加州理工等頂尖學府的聘書，成為加州理工學院物理系唯一的女教授，專精於凝聚態物理（Condensed Matter Physics）領域。33歲時，她成為加州理工創校百年來首位終身聘任的亞裔女教授。

在MIT求學期間，葉乃裳遇到了對她影響深遠的指導教授Mildred Dresselhaus。這位導師早早發現了葉乃裳喜歡獨立研究，給予她很大自主空間，讓她能夠發揮創新思維。更重視學生全面發展，訓練學生寫論文與科學演講。葉乃裳回憶，教授耐心地幫她修改論文，教導如何寫出高質量的科學論文，並訓練她在學術會議上演講，培養口才。對外公開場合中，Dresselhaus教授更展現其寬容與謙遜，傾聽學生想法，並大方承認學生的貢獻。葉乃裳感激地回憶，教授在介紹她的研究成果時，總是將功勞歸於葉乃裳，令她深受感動。這段師生關係對葉乃裳影響深遠，她不僅學會如何做研究，更學會如何成為優秀科學家與教育者。日後在教學生涯中，葉乃裳也秉持尊重學生、培養獨立性的指導理念。