街販勝訴 洛市將撤除禁售令退還罸款

洛杉磯市近日與街頭小販達成和解，廢除七大禁售區並退還罰款，被視為小販權益保護的重大勝利。（abc7電視台）

洛杉磯 市政府與街頭小販代表近日達成重大和解協議，終結長達18個月的訴訟。市府同意廢除7個主要禁售區，包括好萊塢星光大道、道奇 體育場等熱點，同時取消跳蚤市場、農貿市場、學校周邊等地的排他性販賣禁令。協議還包括退還相關罰款，並將販賣許可證費用從最高541元大幅降至27.51元。

據了解，訴訟源於2022年12月，當時街頭小販Merlín Alvarado和Ruth Monroy，聯同三個社區組織「社區力量集體」(Community Power Collective)、「東洛杉磯社區公司」(East LA Community Corporation)和「城市包容行動」(Inclusive Action for the City)對洛杉磯市提起訴訟，指控市府多項條例違反了2018年加州 通過的「安全街頭販賣法」。

原告方律師19日宣布和解內容。根據協議，市府將廢除七個主要禁售區，包括好萊塢星光大道、道奇體育場等熱門地點。同時，取消對跳蚤市場、農貿市場、學校周邊和臨時活動地點附近的排他性販賣禁令。市政府也承諾取消在這些區域發出的所有罰單，並向受影響的小販全額退款。此外，販賣許可證費用將從最高541元大幅降低至27.51元。

代表原告的律師Ritu Mahajan表示，市政府同意取消並退還所有在七個已廢除的禁止售賣區和其他已廢除的禁售區的罰單。她指出，加州的「安全街頭販賣法」是全州法律，防止城市基於「不要在我家後院」(not in my backyard, NIMBY)投訴或敵意制定販賣條例。她強調，懲罰性和毫無根據的販賣限制不僅違背集體文化和加州歷史，而且是非法的、歧視性的，對社區的健康和福祉有害。

城市包容行動（Inclusive Action for the City）主任Doug Smith指出，這一和解不僅影響洛杉磯，更向加州其他城市傳遞強烈信息。原告之一Alvarado也表示，有了這個協議，他們和其他勞動者一樣，擁有同樣的權利。西部貧困法律中心律師Katie McKeon也稱讚市府的態度轉變，認為這體現了市政府對小販社區重要性的認可。

而截至今年2月洛市已對街頭販賣法進行修改，除了取消多個熱門旅遊景點的「禁止街頭販賣區」。此外，洛杉磯縣政委員會還批准規範人行道食品小販的條例，並採取補貼計畫以抵消許可程序的部分費用。儘管和解協議已達成，仍需經市議會和市長貝斯（Karen Bass）正式批准，預計在8月市議會復會時進行。一旦批准，市政府將有90天時間收集所有罰單，確定符合條件的個人，並向小販發出退款通知。