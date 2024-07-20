大專校友會世界日報合辦選舉投票宣導會
南加州中國大專院校聯合校友會負責人18日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴，雙方磋商9月22日下午於世界日報大樓舉辦美國大選年宣導講座。這是大專校友會首次以峰會形式舉辦選舉講座，不涉及政治立場，而是鼓勵華人捍衛權益踴躍投票。
大專院校聯合校友會會長吳典龍表示，今年是大選年，有不少華人因忙於工作和家務，對於選舉投票意願不高。因此，舉辦大選宣導會動員華人積極投票，選出為華人發聲的民選官員。今年峰會是校友會首次舉辦，邀請的演講嘉賓陣容強大背景多元，包括橙縣選務局局長Bob Page和前南巴沙迪那市長徐惠誠（Paul Zee），還有洛杉磯縣選務局華語專員和橙縣選務局華語專員等，以及邀請到德州大學政治學博士翁履中教授。
洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，部分華人覺得自己是少數族裔人數少，不投票也不會影響全局；但是，每個公投案的通過或否決、每個候選人的當選或落敗，都是由一張張選票累計而成的。華人社區民眾要了解自己選票的重要。大專校友會舉辦這樣的活動很有意義，不僅展示出華人社區的團結，也讓民眾了解和維護自身權益，同時提醒防止選票詐騙。她呼籲大家能積極參與9月22日在世界日報大樓舉辦的這場活動。
大專校友會權益委員會召集人和「大選年講座」 召集人曾煥昇表示，五個主講嘉賓來自洛縣和橙縣的選務單位和學術界等，既有政府官員也有政治學者，每個人都有不同演講方向，幫助選民全面了解選舉投票事宜，推動華人投票，不能放棄自己權利。根據aapidata網站數據顯示，2016年大選亞裔投票率是49%，其中印度裔佔62%，日裔佔62%， 華裔只佔42%。2020年大選，亞裔投票佔60%，其中依然是印度裔佔比最高是71%，其次是日裔66%，韓裔是60%，華裔是55%。兩次大選亞裔投票率都低於白人和非裔，而亞裔中的華裔，其投票率一直偏低。對比印度裔和日本裔，華人需要奮起直追。
校友會理事長李建德、校友會財務稽核侯微月、大專院校聯合校友會公關秘書劉煥君等出席。劉煥君表示，9月22日下午舉辦的現場講座，同時還有線上Zoom直播，華人不投票就會被忽視，鼓勵大家踴躍參與。
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