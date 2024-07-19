天使國家森林野火蔓延 當局下令居民速撤離

天使國家森林19日午後突發火災。（wild fire news）

南加州 天使國家森林（Angeles National Forest）於19日午後突發大火，迅速蔓延，目前野火面積逾200畝。

據KTLA電視台報導，這次火災名為Fork Fire，執法單位已經向火場居民下達撤離令。加州防火廳說野火發生時間在19日午後約3時30分，靠近格蘭杜拉山（Glendora Mountain）路及East Fork 路，最初過火面積只有5至10畝，然後迅速擴大。

由於山火點地形崎嶇，難以接近，當地消防局獲得的野火進展資訊有限。但官員們表示，已經對附近部分地段居民下達撤離令。加州公路巡警隊East Fork路，以及39號公路和格蘭杜拉山路之間實施交通限制。

KTLA電視台記者表示，從較遠的Pine Mountain，透過火災監控攝像頭可以看到火場升起煙霧雲柱。

從洛杉磯縣警局提供在社群媒體 照片可以看到，一架特警執法局（Special Enforcement Bureau)直升機在火場區內作吊掛作業，尚不清楚此次救援的原因，以及被救援者狀況。

據報導，國家森林局擁有自己的消防隊伍，但通常一旦發生火災，會得到當地消防局的支援。目前尚沒有報導是否會有其它消防單位參與此次滅火工作。火災原因仍在調查中。