我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳拜登家人已開始討論退選計畫 白宮駁斥

史丹福報告：美華人科學家流失 2/3去中國

天使國家森林野火蔓延 當局下令居民速撤離

洛杉磯訊
天使國家森林19日午後突發火災。（wild fire news）
天使國家森林19日午後突發火災。（wild fire news）

加州天使國家森林（Angeles National Forest）於19日午後突發大火，迅速蔓延，目前野火面積逾200畝。

據KTLA電視台報導，這次火災名為Fork Fire，執法單位已經向火場居民下達撤離令。加州防火廳說野火發生時間在19日午後約3時30分，靠近格蘭杜拉山（Glendora Mountain）路及East Fork 路，最初過火面積只有5至10畝，然後迅速擴大。

由於山火點地形崎嶇，難以接近，當地消防局獲得的野火進展資訊有限。但官員們表示，已經對附近部分地段居民下達撤離令。加州公路巡警隊East Fork路，以及39號公路和格蘭杜拉山路之間實施交通限制。

KTLA電視台記者表示，從較遠的Pine Mountain，透過火災監控攝像頭可以看到火場升起煙霧雲柱。

從洛杉磯縣警局提供在社群媒體照片可以看到，一架特警執法局（Special Enforcement Bureau)直升機在火場區內作吊掛作業，尚不清楚此次救援的原因，以及被救援者狀況。

據報導，國家森林局擁有自己的消防隊伍，但通常一旦發生火災，會得到當地消防局的支援。目前尚沒有報導是否會有其它消防單位參與此次滅火工作。火災原因仍在調查中。

加州 社群媒體 南加

上一則

棕櫚谷四男童失蹤三周 警方緊急尋人通告

延伸閱讀

加州酷熱 專家教解暑方法

加州酷熱 專家教解暑方法
在地犯罪指數高 保險危機 重創灣區企業

在地犯罪指數高 保險危機 重創灣區企業
防野火毀屋 州府研擬離屋5呎內禁易燃物

防野火毀屋 州府研擬離屋5呎內禁易燃物
氣象局：南加未來一周火災高危

氣象局：南加未來一周火災高危
華埠商改區 周末免費發放「煙霧警報器」

華埠商改區 周末免費發放「煙霧警報器」
電動滑板車充電 引發火災釀1傷

電動滑板車充電 引發火災釀1傷

熱門新聞

鄰居門前的安全監控拍到涉嫌男子。（Fox11）

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

2024-07-18 19:31
好市多出售可保存長達四分之一個世紀的緊急災難食品套裝。（取自FOX 11電視台畫面）

好市多推出災難應變食品 保存期25年

2024-07-16 02:16
矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
一華女右腿和雙手沾滿鮮血，手持武士刀，在警員命令下，放下武器並投降。（Danielle Leivo）

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

2024-07-19 17:41
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）

亞裔男帶2兒經南加逃墨西哥 妻陳屍家中

2024-07-12 15:45

超人氣

更多 >
鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
不斷更新 川普談以哈：在我上任前放回人質 否則付出代價

不斷更新 川普談以哈：在我上任前放回人質 否則付出代價