洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

一華女右腿和雙手沾滿鮮血，手持武士刀，在警員命令下，放下武器並投降。（Danielle Leivo）

7月18日下午，洛杉磯 縣華人聚集區聖迪瑪斯市發生一起疑似因家庭糾紛引起的傷亡事件。案件中一名女子使用武士刀襲擊，導致一人死亡，另有兩人住院治療。據悉，涉事人員均只會說中文普通話，加大了警方調查的難度。

（影片素材來源：Danielle Leivo，記者子為後製）

根據洛杉磯縣警察局的消息，警方在18日下午3時30分左右接到報警，隨後警員趕往South Huntington 大道和Basset Court的交叉路口。現場視頻顯示，警方抵達時，一名女子右腿和雙手沾滿鮮血，手持武士刀，在South Huntington大道300號街區一輛U-Haul貨車附近徘徊。當警員靠近時，該女子示意他們不要接近，她似乎想展示武士刀，但在警員的命令下，迅速放下武器並舉手投降。

在新聞發布會上，洛杉磯縣警察局警員比茲卡拉（Daniel Vizcarra）表示，這名女子隨後帶領警員前往街上一處住宅，警員在那發現另一名女子，她身上多處被割傷，並被宣布當場死亡。警員繼續搜查住宅時，發現第三名女性，雖然沒有受傷，但因身體不適被送往當地醫院。

據KTLA報道，該醫療緊急情況可能是心臟病 發作。當局表示，目前尚不清楚引發這幾名女性之間致命暴力的具體原因，因為涉事人員僅能使用中文普通話交流，這給調查帶來困難。

警官比茲卡拉說道，「初步調查顯示，這可能與家庭糾紛有關，但由於語言障礙，我們尚未確認這一點。」

Sky5的航拍畫面顯示，U-Haul貨車停在South Huntington大道，武士刀則被放置在用黃色膠帶封鎖的街道上。KTLA報道稱，翻譯人員已被派往現場和醫院協助調查。

警員們表示，這起暴力事件目前對社區沒有進一步的威脅。本報記者致電洛縣 警局公關室詢問，截至發稿，暫無最新進展。