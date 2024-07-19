LAX取消上百航班 機場擠滿滯留旅客

LAX到處都是滯留的旅客。（華人旅客提供）

由於一場全球技術故障，洛杉磯國際機場 （LAX ）陷入一片混亂中，上百個航班取消，機場內到處都是滯留的旅客。好萊塢布班克機場（Hollywood Burbank Airport）、長堤 機場和橙縣約翰韋恩（John Wayne）機場也面臨相似的困境。

截至周五上午8點19分，LAX共有188個航班延誤，102個航班取消。在取消的航班中，33個是達美航空，32個是聯合航空，28個是美國航空。一夜之間，面臨長時間延誤和取消的旅客只能在機場打地鋪睡覺，有些人用行李當枕頭，或是在行李傳送帶上休息。滯留的旅客擠滿了航站樓，機場陷入一片混亂。

這場混亂源於CrowdStrike（網絡安全公司）發送的一次錯誤更新，干擾了運行微軟Windows操作系統的電腦核心功能，導致「藍屏死機」（Blue Screen of Death），屏幕上顯示的信息類似於「您的電腦遇到問題，需要重新啟動」。該公司表示，此次故障並不是安全事件或網絡攻擊。

根據聯邦航空管理局（FAA）的通知，航班停飛是應航空公司要求而實施的全球停飛措施。LAX發言人Dae Levine表示：「我們看到聯航、達美和美航的一些延誤。我們的通信中心正在與FAA保持溝通。」

已在空中的航班將被允許繼續飛往目的地，但美航、聯航和達美的航班不會從各自的機場起飛。FAA要求空中交通管制員告知空中的飛行員，航空公司目前正面臨通信困難。

美國航空在一份聲明中表示：「我們意識到CrowdStrike的一個技術問題正在影響多家航空公司。美國航空正與CrowdStrike合作，儘快解決問題，並對給客戶帶來的不便表示歉意。」

聯合航空也發表了聲明：「一家第三方軟件故障正在影響全球的電腦系統，包括聯合航空。儘管我們正在努力恢復這些系統，但我們暫停所有飛機的起飛。已在空中的航班將繼續飛往目的地。」美國航空在周五凌晨2點發表聲明稱，運營已恢復正常。

除了機場運營受到影響之外，洛杉磯和長堤港口的貨運也受到干擾和延誤。來自AIR7的影片顯示，數百輛卡車等待數小時裝卸貨物。美鐵（Amtrak）表示，這起故障導致其 Pacific Surfliner 信用卡交易無法進行，暫時只有 Apple Pay、Google Pay、PayPay可用於完成線上預訂。