奧運羽球隊「兩届元老」舒之顥拚最後一仗
即將出征巴黎的美國奧運羽球隊有一位「兩屆元老」男單選手舒之顥（Howard Hsu），他參加過2016巴西內約奧運會，八年後再次披掛上陣，他表示，「全力以赴打好最後一仗」。
舒之顥接受本報專訪指出，參加奧運羽球賽，外人看來十分風光，但選手卻要付出很多犧牲。美國羽球選手的成長之路同亞洲國家不同。例如，中國國家隊選手都有政府出錢培養，可是美國羽毛球運動員參加訓練和比賽，經費都要自己負擔。
所以，2013年他從UCLA畢業時才做出決定，去拚2016 年巴西里約奧運會。那一屆是由華人教練蔡子敏帶隊的。舒之顥用了約兩年時間全職訓練和比賽，成功入選美國羽球隊。巴西奧運會結束後，2017年他開始上班，因為大學專業是商業和經濟（business & economics），進入一家大型財會公司擔任諮詢顧問。幸運的是，這家公司給他時間去打球。「之前沒看到運動員可以同時上班和打球。所以，我想走這條路，在上班的時候繼續打球。當然，但不像以前那樣8小時上場訓練，因為還要兼顧自己的工作。」
本來，舒之顥打算拚2021年東京奧運會，因為疫情影響，他無法投入大量時間訓練備戰，最終失之交臂。此次巴黎奧運會，他在公司支持下，以及橙縣羽球俱樂部（OCBC）及羽球球友的幫助下，得以恢復比較多的訓練。
「從2023年初開始，我提早一年準備拚2024年巴黎奧運。但作出這個決定其實也是很難的。因為需要花很多時間參加訓練和比賽，要付出很多犧牲。況且，今年我已經33歲了，有了工作和女朋友，也買了房子，不像2015年，那時候我就是只顧打球。」
舒之顥來自台灣移民家庭，但在南加州出生長大，能說一口流利中文。本地華人家庭教育孩子也是讀好大學，將來去當醫生或去大公司上班。「其實我小時候也是這樣，要先讀完書才能去打球。」然而，「從我 16 歲打了第一場國際比賽開始，到現在已經17 年了，實際上是一員老將了。所以，看到邱愷翔（Vinson Chiu）他們上來了也非常好，當年在一起練球時他還是少年，我的年齡相對大一些。這次邱愷翔代表美國羽球隊打男雙和混雙。」
2008年暨2016年美國奧運羽球隊領隊兼總教練蔡子敏說，能夠踏進奧運會殿堂 ，不僅僅是要靠機會 ，更重要的是運動員個人的兩個堅持：堅持訓練和堅持比賽，以及安排好工作、學習、訓練、比賽的時間安排至關重要。運動員要付出比其他人多出很多的代價。另外，贊助商的支持，家庭的幫助，以及自己傾其所有積蓄和收入去支撐各項賽事費用，也是不小的挑戰。但是，舒之顥做到了，這其中包含了數不清的努力和支持 ，確實來之不易！
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