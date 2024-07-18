我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走加州收費公路 竟收催款詐欺簡訊

直播／川普談以哈：我上任前放回人質 否則付出代價

華人走加州收費公路 竟收催款詐欺簡訊

記者張宏╱洛杉磯即時報導
南加州的四條收費公路，小心不法分子以此詐騙。（FasTrack網頁）
南加州的四條收費公路，小心不法分子以此詐騙。（FasTrack網頁）

華人橙縣收費公路（Toll Road）走一圈，隨即收到催繳款的詐欺短信。華人Julia日前去橙縣辦事，為節省時間先後走了73和133兩條收費公路，結果翌日就收到一個263開頭的電話號碼發來的短信，告知她車輛使用了收費路段，為避免額外收費要盡快結清7.99元的餘額，並附上鏈接，沒想到是詐騙短信。

Julia日前先後去爾灣和拉古那灘辦事，雖然她的GPS設置了避開收費路段，但是考慮到能節省半個小時，她就先走了73收費公路，之後走了133收費公路。她說，她看到收費路上同時有Fastrak的標識，想著自己有Fastrak的帳戶，直接扣錢就好，也很方便，結果她就收到一條短信，電話號碼開頭是263，短信內容是「紀錄顯示您的車輛已使用Toll Road，為避免額外收費79.90元，請結清7.99元餘額」，並附上一個鏈接。她最初想收費路系統還挺高效，直接短信提醒了，但對點鏈接她還是比較警惕。為了以防萬一，她先是登錄TollRoad的網站查詢自己的費率，結果顯示要48小時以後才有，她又致電Fastrak客服，對方表示不會用短信通知用戶，這下她就確定這條短信是詐欺短信。

Toll Road短信詐騙騙局在加州很普遍，根據福斯電視台鎮FOX 5報導，有FOX5員工走完在高速公路回家，就收到短信提示需要支付FasTrak費用，他認為這可能是真的，自己可能不小心上了FasTrak，但其實是詐欺短信。其短信文字內容看起來都很相似，告訴人們在面臨總計十倍於原始金額的額外費用前先結清餘額，可能每次寄件者的電話號碼都不同，但緊迫感是一樣的，目的是讓你想點擊這個連結，該短訊的鏈接會將人們引導至「灣區FasTrak服務」（Bay Area FasTrak services），但該網站被官方認定是假的。

加州總檢察長Rob Bonta曾發布消費者警報，提醒公眾FasTrak不會要求透過帶有網站連結的短信付款。除直接向收費機構查詢外，官員還建議將不需要的短信報告為「垃圾」，且在刪除短信前，可向聯邦調查局、聯邦貿易委員會或總檢察長辦公室提交報告。

TheTollRoads網站提示不會用短信催繳。（TheTollRoads網站圖...
TheTollRoads網站提示不會用短信催繳。（TheTollRoads網站圖片）
詐欺短信內容大致是「記錄顯示您的車輛已使用Toll Road，為避免額外收費79...
詐欺短信內容大致是「記錄顯示您的車輛已使用Toll Road，為避免額外收費79.90元，請結清7.99元餘額」。（翻拍圖片）

詐欺 加州 華人

上一則

逆通膨 包括手機在內6類商品價格低於新冠疫期前

延伸閱讀

郭采潔驚傳已結婚了？另一半傳吸毒、濫交 2年前早回應

郭采潔驚傳已結婚了？另一半傳吸毒、濫交 2年前早回應
響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象
蘋果再砸5千萬建400間可負擔住房 計畫預計2年完工

蘋果再砸5千萬建400間可負擔住房 計畫預計2年完工
全代會加州亞裔代表發聲 全黨大團結助川普當選

全代會加州亞裔代表發聲 全黨大團結助川普當選
月薪連房租都付不出來…加州迪士尼員工爭加薪、揚言罷工

月薪連房租都付不出來…加州迪士尼員工爭加薪、揚言罷工
性別新法 媒體：待聯邦法院決定

性別新法 媒體：待聯邦法院決定

熱門新聞

好市多出售可保存長達四分之一個世紀的緊急災難食品套裝。（取自FOX 11電視台畫面）

好市多推出災難應變食品 保存期25年

2024-07-16 02:16
矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
鄰居門前的安全監控拍到涉嫌男子。（Fox11）

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

2024-07-18 19:31
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）

亞裔男帶2兒經南加逃墨西哥 妻陳屍家中

2024-07-12 15:45
趕走霸住游民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）

遊民霸住 華人倉庫遭「開腸破肚」損失10萬+

2024-07-14 22:00

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元