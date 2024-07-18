華人走加州收費公路 竟收催款詐欺簡訊

南加州的四條收費公路，小心不法分子以此詐騙。（FasTrack網頁）

華人 橙縣收費公路（Toll Road）走一圈，隨即收到催繳款的詐欺 短信。華人Julia日前去橙縣辦事，為節省時間先後走了73和133兩條收費公路，結果翌日就收到一個263開頭的電話號碼發來的短信，告知她車輛使用了收費路段，為避免額外收費要盡快結清7.99元的餘額，並附上鏈接，沒想到是詐騙短信。

Julia日前先後去爾灣和拉古那灘辦事，雖然她的GPS設置了避開收費路段，但是考慮到能節省半個小時，她就先走了73收費公路，之後走了133收費公路。她說，她看到收費路上同時有Fastrak的標識，想著自己有Fastrak的帳戶，直接扣錢就好，也很方便，結果她就收到一條短信，電話號碼開頭是263，短信內容是「紀錄顯示您的車輛已使用Toll Road，為避免額外收費79.90元，請結清7.99元餘額」，並附上一個鏈接。她最初想收費路系統還挺高效，直接短信提醒了，但對點鏈接她還是比較警惕。為了以防萬一，她先是登錄TollRoad的網站查詢自己的費率，結果顯示要48小時以後才有，她又致電Fastrak客服，對方表示不會用短信通知用戶，這下她就確定這條短信是詐欺短信。

Toll Road短信詐騙騙局在加州 很普遍，根據福斯電視台鎮FOX 5報導，有FOX5員工走完在高速公路回家，就收到短信提示需要支付FasTrak費用，他認為這可能是真的，自己可能不小心上了FasTrak，但其實是詐欺短信。其短信文字內容看起來都很相似，告訴人們在面臨總計十倍於原始金額的額外費用前先結清餘額，可能每次寄件者的電話號碼都不同，但緊迫感是一樣的，目的是讓你想點擊這個連結，該短訊的鏈接會將人們引導至「灣區FasTrak服務」（Bay Area FasTrak services），但該網站被官方認定是假的。