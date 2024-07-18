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逆通膨 包括手機在內6類商品價格低於新冠疫期前

編譯胡立宗／即時報導
智慧型電視的售價越來越低，部分原因是它能幫助廠商獲知消費者的閱聽習慣。（美聯社）
智慧型電視的售價越來越低，部分原因是它能幫助廠商獲知消費者的閱聽習慣。（美聯社）

財經媒體CNBC指出，雖然通貨膨脹率還在3%上下，但是六類商品的實際價格已經低於新冠疫情之前，它們分別是電話設備（含手機）、電視、音響設備、電腦、不用電的廚房用具，以及玩具、遊戲、休閒用品。

CNBC比對了2019年與2024年的消費物價指數（CPI），發現就算萬物皆漲，但消費電子產品的「實際價格」依然持續下跌，其原因來自聯邦勞工統計局對特定產品的價格做了「效益調整」（hedonic adjustment）。

舉例來說，物價指數CPI的智慧型手機價格持續下跌，事實上是調整後反映出，消費者能以同樣價格，取得更好更先進的手機。其他經過效益調整的產品類別包括男性內衣、家用電腦，乃至電冰箱等等，因為調整後的數據才能反映出真正的價性比（C/P）。

不過，並不是每一類的價格下跌都是因為效益調整，最好的例子是電視，因為廠商只有不斷降價才能維持競爭力。經濟分析師指出，消費型電子產品的生產都有學習曲線，生產成本只會越來越低。對智慧型電視來說，這種現象特別明顯：因為各廠的技術幾乎都一樣時，產品特性已經不是重點了，更好的產品依然需要降價才能吸引買氣。

同時，智慧型電視的本質其實是個「切入點」（entry point），透過它，廠商就能持續蒐集觀看偏好，改進自家產品或提供給App開發者，藉由聯網功能獲得的資訊多到嚇人。

疫情 智慧型手機 勞工

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