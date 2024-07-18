洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

鄰居門前的安全監控拍到涉嫌男子。（Fox11）

號稱洛杉磯 高檔社區布倫塢（Brentwood）也發生當街流氓犯罪，一名男子光天化日之下下流襲擊一名推著嬰兒車在住家附近散步的華人 新手媽媽。所幸新手媽媽勇敢反擊，鄰居聽到呼救後迅速前來幫忙，歹徒聞聲倉皇而逃；但受害人慘遭多記重拳，臉上留傷。

受害人Carmina Lu是一位一個月女孩的新手媽媽。16日下午，她推著躺在嬰兒車中的女而在當地蒙塔那大道（Montana Avenue）和南格瑞那格林路（South Gretna Green Way）附近散步，這個地方距離她家僅幾個街區。

Carmina Lu向FOX 11新聞台表示，當她推著孩子正在路上行走時，一名男子突然從後面抓住她的臀部，然後將自己的臀部貼上來。Carmina說，歹徒不停地將她的臀部貼向自己下體，非常用力，她當時非常害怕，但一邊保護嬰兒，一邊迅速反抗。歹徒惱羞成怒，開始用拳頭猛打她的臉上。受害人表示，歹徒的右拳打在她的臉上，大概三到四次，非常可怕。Carmina一邊反抗一邊大聲呼救，最終掙脫了歹徒，看到有鄰居們跑來，歹徒倉皇逃跑。

鄰居也很快通知了Carmina Lu正在家裡工作的丈夫，一起在附近尋找歹徒。根據Carmina Lu提供的線索，鄰居們查看了自家門前的安全監控，發現在同一時間，一名上身赤裸、下著深色短褲的白人男子在附近奔跑。

案發一天半後，警方確認並逮捕了嫌疑人，26歲的Abraham Shily，面臨性侵攻擊和傷害他人重罪起訴。