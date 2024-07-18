我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莊文怡襲警被捕 紐約市議會議長譴責亞當斯偏袒

華郵：歐巴馬告訴盟友 拜登勝選機會已大幅減少

蒙市15歲少女無故失蹤近兩天 至今未歸

記者楊青/蒙特利公園市即時報導
蒙特利公園市居民、馬凱博高中華裔學生趙安（Alison）7月16日下午離家後將近兩天未歸，到發稿時止，失蹤已超過44小時，家人萬分着急，知情者請速聯絡其家人。（家人提供）
蒙特利公園市居民、馬凱博高中華裔學生趙安（Alison）7月16日下午離家後將近兩天未歸，到發稿時止，失蹤已超過44小時，家人萬分着急，知情者請速聯絡其家人。（家人提供）

蒙特利公園市居民、馬凱博高中華裔學生趙安（Alison），7月16日下午離家後將近兩天未歸。到發稿時止，失蹤已超過44小時，家人萬分著急，聖蓋博谷多個城市警方目前已發佈緊急尋人啟示，呼籲社區民眾一起幫忙尋找。

Alison的母親18日中午接受本報記者採訪表示，女兒是16日下午5時30分左右離開蒙市的家，騎車準備前往聖蓋博市姑姑家。她表示，整個路程大約三哩左右。但一直到當天晚上，Alison並沒有去到姑姑家，家人左等右等，聯繫不上，在當天晚些時候向蒙市和聖蓋博市警方報警。

Alison的母親表示，Alison今年15歲，在馬凱博高中上學，是個全A學生，她一直是家裡的乖孩子，平常比較安靜，但和朋友和家人在一起時也非常幽默風趣。母親說，16日下午出門時，Alison身穿藍色短袖上衣，黑色短褲，藍色腳踏車，戴黑色口罩和黑色背包；她沒有手機，身上任何可以定位的東西都沒有。

Alison的母親表示，Alison是家裡的獨生女兒，平常Alison和父親和祖母一起生活，除了流利英語，還能講普通話。据她所知，Alison16日下午出門前，並沒有和誰發生什麼不愉快的事情，情緒正常。

任何知道Alison信息的民眾，可隨時聯絡其家人626-202-9284。

聖蓋博 蒙特利公園市 口罩

上一則

台裔溫智宇向UCI捐5000萬 助力橙縣首所公衛學院

延伸閱讀

蒙市新建案交通停車問題多 居民擔憂房價可能下降紛表反對

蒙市新建案交通停車問題多 居民擔憂房價可能下降紛表反對
蒙市新建案爭議 市議員建議居民申請停車權

蒙市新建案爭議 市議員建議居民申請停車權
蒙市警局座談聯繫不當 商家0出席

蒙市警局座談聯繫不當 商家0出席

蒙市警局座談商家缺席 原來如此

蒙市警局座談商家缺席 原來如此
蒙市警局座談商家缺席 原來如此

蒙市警局座談商家缺席 原來如此
蒙市預防犯罪座談 警方20人出席 竟無商家參加

蒙市預防犯罪座談 警方20人出席 竟無商家參加

熱門新聞

好市多出售可保存長達四分之一個世紀的緊急災難食品套裝。（取自FOX 11電視台畫面）

好市多推出災難應變食品 保存期25年

2024-07-16 02:16
矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）

亞裔男帶2兒經南加逃墨西哥 妻陳屍家中

2024-07-12 15:45
趕走霸住游民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）

遊民霸住 華人倉庫遭「開腸破肚」損失10萬+

2024-07-14 22:00
2024年亞馬遜Prime Day將於7月16日至17日登場。（亞馬遜官網）

亞馬遜Prime Day大促銷 購物專家：這樣做更省錢

2024-07-15 18:11

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃
肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友

肖戰被路人潑了一身可樂竟是「這反應」… 網讚：天選男友
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌