蒙市15歲少女無故失蹤近兩天 至今未歸

蒙特利公園市居民、馬凱博高中華裔學生趙安（Alison）7月16日下午離家後將近兩天未歸，到發稿時止，失蹤已超過44小時，家人萬分着急，知情者請速聯絡其家人。（家人提供）

蒙特利公園市 居民、馬凱博高中華裔學生趙安（Alison），7月16日下午離家後將近兩天未歸。到發稿時止，失蹤已超過44小時，家人萬分著急，聖蓋博 谷多個城市警方目前已發佈緊急尋人啟示，呼籲社區民眾一起幫忙尋找。

Alison的母親18日中午接受本報記者採訪表示，女兒是16日下午5時30分左右離開蒙市的家，騎車準備前往聖蓋博市姑姑家。她表示，整個路程大約三哩左右。但一直到當天晚上，Alison並沒有去到姑姑家，家人左等右等，聯繫不上，在當天晚些時候向蒙市和聖蓋博市警方報警。

Alison的母親表示，Alison今年15歲，在馬凱博高中上學，是個全A學生，她一直是家裡的乖孩子，平常比較安靜，但和朋友和家人在一起時也非常幽默風趣。母親說，16日下午出門時，Alison身穿藍色短袖上衣，黑色短褲，藍色腳踏車，戴黑色口罩 和黑色背包；她沒有手機，身上任何可以定位的東西都沒有。

Alison的母親表示，Alison是家裡的獨生女兒，平常Alison和父親和祖母一起生活，除了流利英語，還能講普通話。据她所知，Alison16日下午出門前，並沒有和誰發生什麼不愉快的事情，情緒正常。

任何知道Alison信息的民眾，可隨時聯絡其家人626-202-9284。