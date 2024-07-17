我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肖戰被路人潑了一身可樂是「這反應」 網讚：天選男友

全代會觀察／黯然的建制派紅大象vs.置之死地而後生的藍驢子

假掏槍、脫褲子 加州路怒怪象多

記者朱敏梓/洛杉磯即時報導
遇到路怒司機，律師建議在安全的情況下，拍下對方的車牌，及時報案。（Justin Hamilton/Pexels）
遇到路怒司機，律師建議在安全的情況下，拍下對方的車牌，及時報案。（Justin Hamilton/Pexels）

南加，許多華人都曾在開車時遇到過「路怒」司機，明明自己在道路上遵循道路駕駛規範開車，卻總有一些情緒化、容易暴怒的司機，做出一些不禮貌的動作和行為，例如有華人遇到過司機作勢掏槍恐嚇；還有華人被路怒司機擋住前方道路，對方竟然當然脫褲子挑釁，奇葩行為不計其數。

洛杉磯居民李先生最近就經歷了一次令人哭笑不得，但想起來也有些後怕的「路怒」事件。他回憶當天在某銀行門口停車等人，一名男子駕駛車輛停在旁邊，他透過窗戶看到那名男子嘴裡嘀咕，神情不悅，當時他也並未多想。隨後該名男子搖下車窗，對著李先生就開始說一些辱罵性的字眼，並說他「連車都不會停」。

李先生覺得很納悶，他很確定將車子規範地停在停車格內，只是他的車子比較大，因此可能較靠近停車線，當時車上還坐著兩名好友，友人也覺得很莫名其妙。一開始李先生一行人並不想理會，但該男子彷彿沒罵過癮，竟然下車敲李先生的車窗，李先生再也無法忍讓也搖下車窗進行反擊。

李先生表示，該男子可能看到車內坐著好幾人，且都是男性，就罵罵咧咧走開了。沒想到他繞著車轉了一圈，背過身去彷彿從腰間掏出什麼。李先生說，當時他很害怕，看這人的架勢是要掏槍。還好該男子只是假意掏槍恐嚇，並向他們做出開槍手勢，然後邊罵邊離開了。李先生回憶，該男子一副氣急敗壞的樣子，如果掏出真槍，後果不堪設想。

另一名居住在南加的居民沈小姐也遇到了一次令人無語的「路怒」事件。沈小姐表示，有一次開車時遇到前方道路併道，即兩線併成一線，她只是略微超前、插入鄰車前方進入併道，不料被超的鄰車一直摁她喇叭，在一個紅綠燈之後超過了沈小姐的車，且竟在她行進前方突然煞車。沈小姐表示，還好她反應快，不然肯定就撞上了。沒想到該男子在下一個紅燈處下車走了過來，並且質問沈小姐，沈小姐也十分憤怒拿起手機想要錄下來，沒想到這時候該男子竟然脫下了褲子露出屁股，並挑釁沈小姐。

無獨有偶，許多華人都曾分享過自己遇到的奇葩「路怒」司機，一位華人分享說她曾遇到過一名路怒司機一路尾隨她，想要跟蹤到家，她當時只能將車一路開到了警察局，不然作為一個女生很害怕，「你壓根不知道一個路怒司機下一步會有怎樣的舉動。」

「路怒」事件輕則引發言語衝突和車子碰撞，重則還有可能導致肢體暴力事件。就在不久前，南加內陸城市安大略（Ontario）就發生了一起路怒事件，兩名司機因為搶道發生衝突，隨後對抗迅速升級，一人甚至拿刀連捅另一名司機手臂數下，之後行兇男子被警察逮捕。

路怒事件輕則引發言語衝突和車子碰撞，重則還有可能導致肢體暴力事件，甚至危及生命。...
路怒事件輕則引發言語衝突和車子碰撞，重則還有可能導致肢體暴力事件，甚至危及生命。（本報檔案照）

華人 南加 洛杉磯

上一則

在川普報導下留言「下次不要失手」？ 南加教授遭盜名

延伸閱讀

加州污染嚴重海灘 南加這些榜上有名

加州污染嚴重海灘 南加這些榜上有名
加州灣區披薩之王 素食口味獲年度披薩榮譽

加州灣區披薩之王 素食口味獲年度披薩榮譽
拒發亞裔學員證書 民權組織訴加州按摩治療委員會

拒發亞裔學員證書 民權組織訴加州按摩治療委員會
高調抗議性別新法 馬斯克要出走

高調抗議性別新法 馬斯克要出走
充電樁嚴重不足 車主怨聲連連

充電樁嚴重不足 車主怨聲連連
建樁速度遠低買車 州府挨批不切實際

建樁速度遠低買車 州府挨批不切實際

熱門新聞

矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
好市多出售可保存長達四分之一個世紀的緊急災難食品套裝。（取自FOX 11電視台畫面）

好市多推出災難應變食品 保存期25年

2024-07-16 02:16
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）

亞裔男帶2兒經南加逃墨西哥 妻陳屍家中

2024-07-12 15:45
趕走霸住游民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）

遊民霸住 華人倉庫遭「開腸破肚」損失10萬+

2024-07-14 22:00

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力