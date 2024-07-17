假掏槍、脫褲子 加州路怒怪象多

遇到路怒司機，律師建議在安全的情況下，拍下對方的車牌，及時報案。（Justin Hamilton/Pexels）

在南加 ，許多華人 都曾在開車時遇到過「路怒」司機，明明自己在道路上遵循道路駕駛規範開車，卻總有一些情緒化、容易暴怒的司機，做出一些不禮貌的動作和行為，例如有華人遇到過司機作勢掏槍恐嚇；還有華人被路怒司機擋住前方道路，對方竟然當然脫褲子挑釁，奇葩行為不計其數。

洛杉磯 居民李先生最近就經歷了一次令人哭笑不得，但想起來也有些後怕的「路怒」事件。他回憶當天在某銀行門口停車等人，一名男子駕駛車輛停在旁邊，他透過窗戶看到那名男子嘴裡嘀咕，神情不悅，當時他也並未多想。隨後該名男子搖下車窗，對著李先生就開始說一些辱罵性的字眼，並說他「連車都不會停」。

李先生覺得很納悶，他很確定將車子規範地停在停車格內，只是他的車子比較大，因此可能較靠近停車線，當時車上還坐著兩名好友，友人也覺得很莫名其妙。一開始李先生一行人並不想理會，但該男子彷彿沒罵過癮，竟然下車敲李先生的車窗，李先生再也無法忍讓也搖下車窗進行反擊。

李先生表示，該男子可能看到車內坐著好幾人，且都是男性，就罵罵咧咧走開了。沒想到他繞著車轉了一圈，背過身去彷彿從腰間掏出什麼。李先生說，當時他很害怕，看這人的架勢是要掏槍。還好該男子只是假意掏槍恐嚇，並向他們做出開槍手勢，然後邊罵邊離開了。李先生回憶，該男子一副氣急敗壞的樣子，如果掏出真槍，後果不堪設想。

另一名居住在南加的居民沈小姐也遇到了一次令人無語的「路怒」事件。沈小姐表示，有一次開車時遇到前方道路併道，即兩線併成一線，她只是略微超前、插入鄰車前方進入併道，不料被超的鄰車一直摁她喇叭，在一個紅綠燈之後超過了沈小姐的車，且竟在她行進前方突然煞車。沈小姐表示，還好她反應快，不然肯定就撞上了。沒想到該男子在下一個紅燈處下車走了過來，並且質問沈小姐，沈小姐也十分憤怒拿起手機想要錄下來，沒想到這時候該男子竟然脫下了褲子露出屁股，並挑釁沈小姐。

無獨有偶，許多華人都曾分享過自己遇到的奇葩「路怒」司機，一位華人分享說她曾遇到過一名路怒司機一路尾隨她，想要跟蹤到家，她當時只能將車一路開到了警察局，不然作為一個女生很害怕，「你壓根不知道一個路怒司機下一步會有怎樣的舉動。」