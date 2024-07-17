加州污染嚴重海灘 南加這些榜上有名

洛縣聖塔蒙尼卡碼頭位列加州前十大污染最嚴重海灘第三。（圖片取自Pexels)

加州 著名的海灘一向是居民和遊客的熱門去處，尤其在夏季，人們愛去海邊消暑。然而，因為污染問題，人們可能要重新考慮下海游泳。

在Heal the Bay第34屆年度報告卡中，有十個海灘被列入「污染黑名單」，這份名單列出了加州污染最嚴重的十個海灘。其中包括位於洛杉磯 縣的兩個知名海灘：聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）排名第三，瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）母親海灘（Mother’s Beach）排名第九。

報告指出：「聖塔蒙尼卡市多年來一直在應對碼頭水質不佳的問題，這裡受到駐留鳥類的排泄物和城市徑流的困擾。位於洛杉磯縣的母親海灘，因為水域平靜而吸引大量家庭前來，但由於水循環非常差，導致細菌超標的情況經常發生。」

同樣位於南加、被列入「加州污染最嚴重十大海灘」的還有位於聖地牙哥 縣的四個海灘，包括Tijuana River Mouth、Tijuana Slough、Seacoast Drive的Imperial Beach、菲爾德州立公園(Border Field State Park)。

對於海灘污染程度而言，還有季節性的區分。在去年4月到10月期間，近90%測試的海灘在乾燥的夏季獲得了A或B的水質評級，這是人們通常在海灘度過最多時間的月份。而2023年11月到2024年3月乾燥期間進行的水樣檢測結果顯示，只有66%的海灘獲得了A和B的評級，遠低於平均水平。報告指出，冬季的低分數通常是由於暴雨造成的，通過雨水排放口帶來污染物並引發污水溢出，由於降雨量增加，污水系統超載，導致3800萬加侖的污水流入海洋和沿海水域。

儘管在某些地區的評分較低，但仍有12個海灘全年達到最高的潔淨水標準，其中包括橙縣的九個海灘，聖地牙哥縣的Point Loma Lighthouse、Moonlight Beach和范杜拉縣（Ventura County）的County Line Beach。