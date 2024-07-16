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加州新法：學生性別變更不告知家長

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加州新法：學生性別變更不告知家長

洛杉磯訊
加州州長紐森簽署新法，禁止學區就學生性別身分認同變更告知家長。（FOX11)
加州州長紐森簽署新法，禁止學區就學生性別身分認同變更告知家長。（FOX11)

據KTLA電視台報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）15日簽署AB1955法案，「禁止學校向家長告知學生性別轉變」( Banning schools from telling parents about student gender transitions )，這也是全美各州中首次實施這項法規。

據報導，這項法律禁止學校教職員在未獲學生允許情況下，向任何人透露學生的性別認同或性取向。支持者認為，將有助於保護生活在不友善家庭中的LGBTQ+學生，但反對者表示，這將阻礙學校向家長提供更多相關透明度。

州長發言人理查茲（Brandon Richards）表示，「該法律在保護家長關鍵角色的同時，幫助保障子女的安全。通過防止政客和學校教職員不當干預家庭事務，以及控制家庭在何時與如何進行私人對話，來保護孩子與家長的關係。」

報導稱，這項新法規出台前，加州的一些學區通過了規定，如果學生希望改變性別認同必須通知家長。這引起了民主黨州官員反對，聲稱要維護學生隱私權。但支持家長通知政策的加州維權人士Jonathan Zachreson對這項新法規持反對態度，他認為有關學生要求改變性別認同的情況，家長對孩子們的感受和維護學校與家長之間的信任非常重要。

據悉，全美各州紛紛試圖禁止性別確認治療、禁止跨性別運動員參加女性運動，以及要求學校向家長公開跨性別和非男女性別學生的情況。部分州立法者提出了內容廣泛的法案，要求家長被告知孩子情感健康或身體狀況的任何變化。

加州的這項法律曾在州議會引發了激烈辯論。LGBTQ+議員分享了他們在向家長透露自己性別認同變化時困難經歷，認為跨性別學生應在個人允許條件下分享他們的性別身分。代表河濱縣的加州共和黨籍眾議員Bill Bessayli公開反對這項新法律，他批評民主黨立法者阻止了他2023年提出的一項法案，該法案要求通知家長有關子女的性認同變更，但一直無法進行聽證會。

北加州的安德森聯合高中學區（AUHSD）教委會2023年批准了一項通知家長政策。但是，教師工會建議教師們不要去推動實施，成員表示這樣的通知政策會讓教師處於不公平境地。教師工會主席史蒂芬斯表示，這對學生來說並不安全，對學校教師和行政人員或任何被要求這樣做的人來說都是一種雙輸的局面，「我不認為我們是與家長或監護人進行這種溝通的合適人選。」

加州 性別認同 跨性別

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