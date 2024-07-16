橙縣男被警射殺 疑報警挑釁蓄意尋死

富樂頓警察局公布該27歲男子照片。（富樂頓警察局）

橙縣 富樂頓警察局（Fullerton Police Department ）16日發出一份聲明稱，針對上個月一名27歲的橙縣男子被被警方射殺的調查發現，似乎是該男子故意引導警察向他開槍，報警電話也是該男子自己撥打。

這起事件發生在6月15日（周六）凌晨5點剛過，當時富樂頓警察局接獲一通911電話，報案人稱有一名持刀嫌犯在East Imperial Highway200號街區威脅他人。富樂頓警察局的聲明指出：「報案人告訴接線員他是武器威脅的受害者，並要求派多名警員來處理這名男子的危險行為。」

在現場，警員發現一名持有兩把疑似刀具的男子，與嫌犯描述相符。在警局釋出的隨身攝像頭畫面中，警員告訴該男子放下武器。這名男子後來被確定為居住在布雷亞（Brea) 的居民希爾斯（Lorenzo Roger Hills III）。

當希爾斯未能服從指令時，畫面中可以聽到一名警員說：「嘿，準備好那個40。」這顯然是指另一名警員攜帶的一種發射40毫米海綿彈的非致命武器。

隨身攝像頭畫面顯示希爾斯轉身衝向警員，促使之前那名警員大喊：「停下，停下，40！」隨後四名警員對這名27歲男子開槍，其中兩名使用步槍，兩名使用手槍。另一名警員同時發射了一枚40毫米的非致命海綿彈。

當希爾斯被捕時，警員試圖進行急救並請求富樂頓消防局的醫療人員協助。希爾斯被緊急送往醫院，後來被宣布死亡。警方在現場查獲了兩件武器，包括一把美工刀和一把小廚房削皮刀。

在調查過程中，警方得知撥打911電話的號碼來自於希爾斯本人。聲明指出：希爾斯致電富樂頓警察局報告一名與他自己描述相符的男子持刀，並最終導致警察開槍的事實，據信希爾斯故意挑釁警察對峙。

富樂頓警察局局長Jon Radus在釋出隨身攝像頭畫面前，已經請希爾斯的家人觀看。目前，橙縣地區檢察官辦公室正在對這次警察開槍事件進行獨立調查。