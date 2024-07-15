我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遇刺前86秒影片曝光 目擊者大叫屋頂有人

紐奧良女導遊坐車裡疑被兩青少年射殺 掀移民政策論戰

強強聯手 聖蓋博市牽手世報、台灣觀光署鬧元宵

記者子為/聖蓋博市即時報導
聖蓋博市政府為即將在25年到來的元宵燈節舉辦揭燈剪綵儀式，與世界日報洛杉磯社、台灣觀光署締結合作關係。（記者子為／攝影）
聖蓋博市政府為即將在25年到來的元宵燈節舉辦揭燈剪綵儀式，與世界日報洛杉磯社、台灣觀光署締結合作關係。（記者子為／攝影）

7月15日，聖蓋博市政府為將在2025年舉行的元宵燈節舉辦揭燈剪綵儀式，正式與世界日報洛杉磯社、台灣觀光署締結合作關係，還特別揭幕展示一個由台灣匠人打造的猴子造型的燈籠，以歡迎公眾在明年2月1日到2日來聖蓋博市參觀精美花燈，共同歡度元宵。

聖蓋博市市長吳程遠及市議會成員作為東道主出席了揭燈剪綵儀式，吳程遠表示，2025年聖蓋博市的元宵燈節將於歷史悠久的Mission District舉辦，屆時一大亮點是由台灣觀光署贊助的精美燈籠，他也期待著與世界日報洛杉磯社的合作，希望能將此次元宵燈節辦得盡善盡美。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚表示，很榮幸能與聖蓋博市合作，通過將台灣的燈籠帶到世界舞台，來宣傳元宵節和台灣文化，她對市政府的努力促成表示感謝。林宜錚還分享到，台灣當地也會在元宵節舉辦大型燈節，每一年都規模盛大、美不勝收，25年的燈節將在桃園舉辦，她期待能有更多遊客來到台灣旅行觀光，愛上台灣的自然和文化。

世界日報洛杉磯社將牽手聖蓋博市政府舉辦此次元宵燈節，報社副總經理高梓源表示，世界日報洛杉磯社一直致力於與南加華人生活相關的新聞報導，同時深耕社區，在聖蓋博谷地區舉辦過許多大型活動，包括蒙特利公園市年節展、天普市中秋節等等。此次與聖蓋博市合作辦元宵節，也會帶來豐富的美食、活動、表演等等，讓參與者能感受到元宵節的獨特魅力，給參與者留下難忘的回憶。

市長吳程遠和林宜錚共同揭幕了一盞猴子造型的花燈，形象可愛，製作精美。吳程遠表示，這只是目前已經收到的來自台灣觀光署贊助的花燈中較小的一盞，屆時會有更多豐富多彩的花燈等待著大家參觀。吳程遠還指出，為了讓更多人能親眼見證花燈的美麗和感受元宵佳節的氛圍，這些花燈不會僅僅在活動兩天內進行展示，會提前向公眾亮相，讓花燈在整個農曆新年間閃耀。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚表示，希望通過與聖蓋博市的合作將台灣的...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚表示，希望通過與聖蓋博市的合作將台灣的燈籠帶到世界舞台，來宣傳元宵節和台灣文化。（記者子為／攝影）

聖蓋博 觀光 洛杉磯

上一則

洛縣工業市華人商圈命案 1男子上班時被槍殺

延伸閱讀

聖蓋博元宵燈節牽手世報 台灣觀光署贈燈籠

聖蓋博元宵燈節牽手世報 台灣觀光署贈燈籠
聖蓋博與新北市板橋區 將締結姊妹市

聖蓋博與新北市板橋區 將締結姊妹市
聖蓋博市將與新北市板橋區締結姊妹市

聖蓋博市將與新北市板橋區締結姊妹市
聖蓋博市國慶日無人機燈光秀 點亮夜空

聖蓋博市國慶日無人機燈光秀 點亮夜空
聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區熱鬧慶國慶

聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區熱鬧慶國慶
聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區慶祝國慶

聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區慶祝國慶

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
7月5日，一艘大型輪船卡在了LAX附近行車的隧道。（LAXPD）

LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船

2024-07-08 14:59
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-09 02:19

超人氣

更多 >
4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」