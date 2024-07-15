亞馬遜Prime Day大促銷 購物專家：這樣做更省錢

2024年亞馬遜Prime Day將於7月16日至17日登場。（亞馬遜官網）

一年一度的亞馬遜 Prime Day將於7月16日（周二）至17日（周三）登場。與往年一樣，亞馬遜將為各類產品提供數百萬優惠，回饋消費者。在折扣優惠的基礎上，購物專家表示，掌握一些小竅門，還可以省下更多錢。

購物專家Trae Bodge強調了策略的重要性，她表示：「由於優惠活動應接不暇，你肯定不想隨意購買各種東西，後來可能會後悔。」對於在Prime Day期間如何充分利用優惠，她給出了這些建議，包括：事先列出購物清單或將想要的商品添加到購物車中，這樣可以輕鬆追蹤價格變動；使用Yahoo Shopping和Google Shopping等網站比較優惠力度；在CamelCamelCamel.com追蹤該商品的亞馬遜價格歷史，只需要將亞馬遜產品的網頁鏈接粘貼到搜尋欄中，就可以看到商品以往的最低記錄價格、平均價格以及價格波動的頻率，從而更充分地了解價格走勢。

Bodge表示，在Prime Day期間，亞馬遜自有品牌通常會給出最優惠的價格，包括Amazon Basics、Amazon Essentials、Ring、Kindle、Fire等，可以特別留意此類優惠；此外，小型家電的優惠也不錯，Bodge預測機器人吸塵器或空氣炸鍋將會有大幅優惠。

Bodge提醒，想要獲得最超值的價格，其他需要注意的事項包括：亞馬遜Alexa會發出優惠提醒；使用「邀請制」優惠，也就是Prime訂閱俱樂部的會員可以申請邀請，提前註冊，以獲得通常很快就會售罄的商品折扣；尋找「限時優惠」、「僅限Prime會員」或「閃購優惠」等標誌的商品。

需要注意的是，只有成為Prime會員才能享受亞馬遜Prime Day專屬優惠。對於不是會員的民眾，可申請新帳號免費試用30天，記得在試用到期前取消會員資格。

雖然2024年亞馬遜Prime Day16日才正式開始，但亞馬遜已經放出了很多早鳥優惠，包括從吸塵器到嬰兒車等昂貴商品的大幅折扣，以及戴森Airwrap等鮮少出現折扣商品的促銷，還有降價至歷史最低價僅需24元的Apple AirTag和折扣超過40%的暢銷產品Instant Pot等。