華航揮軍西雅圖 北美布局再下一城

歡慶華航西雅圖-台北直飛航班，西雅圖機場特別以舞龍舞獅祝賀華航，華航總經理高星潢（右二）、西雅圖機場公司專委 Sam Cho（右一） 、華盛頓州眾議員 Mia Gregerson（左一）、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清（左二）等貴賓到場慶賀剪綵。（中華航空）

中華航空7⽉14⽇起正式開通美國⻄雅圖航線，為美洲航網再添⽣⼒軍，總經理⾼星潢親⾃搭乘⾸班台北出發CI022班機，赴⻄雅圖出席機場慶祝儀式。繼⾶航美國洛杉磯、加州 安⼤略、舊⾦⼭、紐約以及加拿⼤溫哥華等城市，⻄雅圖成為華航在北美的第六個直⾶據點，初期提供每周五班，未來隨新機引進運能提升，朝向增班⾄每⽇⼀班的規模。

⻄雅圖機場以灑⽔儀式迎接華航CI022班機的抵達，同時舉辦慶祝儀式，⾒證⻄雅圖⾄台北的CI021班機。華航總經理⾼星潢表⽰，⻄雅圖航線是華航擴展北美市場的重要⾥程碑，作為亞洲⾶航美國最近的航點，便利接轉超過50個美國內陸主要城市，其中超過八成可當⽇轉機，進⼀步促進台美間商務及觀光交流。

搶攻第六航權轉機產品 串接亞洲綿密航網

華航在北美市場深耕超過50年，直⾶⻄雅圖後將客運航網觸⾓擴張⾄美國⻄北，總計每周超過40班次往返美加地區，旅客在台灣與美洲之間將有更多的⾶⾏選擇；同時透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，每周共近400個班次，便利服務北美往返東南亞 及東北亞轉機旅客，滿⾜越南 、菲律賓、印尼、泰國及香港等地經由台灣的中轉需 求，鞏固華航航網布局。

台北-⻄雅圖航線以新世代A350-900客機執⾶，7⽉14⽇來回程航班載客達95%，近滿載。華航以星級料理款待旅客，台北出發全艙等旅客可品嚐米其林三星頤宮料理及陳耀訓冠軍麵包，7⽉全新菜單包括極品四頭鮑扒撈麵佐花菇襯時蔬、私房雪菜鴨絲爆米粉佐蝦球、葡國焗雞飯、紅烏龍蜜桃麵包等。7⽉14⽇⻄雅圖-台北航班精選在地與特⾊風味食材，豪華商務艙主菜提供焦糖洋蔥醬美國菲⼒⽜排佐洋芋泥、 炙烤奶油龍蝦佐天使麵、蠔油鮑⿂雞柳佐􁰀米蛋⽩炒飯等美味選擇，搭配⻄雅圖最受歡迎的經典巧達海鮮濃湯；豪華經濟艙主菜則享⽤勃根地燉⽜⾁佐洋芋泥或香芹蝦仁佐米飯；經濟艙主菜挑選年輕族群⾼⼈氣的照燒雞⾁飯、台式滷⾁飯；華航並為全艙等旅客準備⻄雅圖品牌Frans、Jcoco巧克⼒，讓旅客能在機上品嘗道地⻄雅圖多元風味。