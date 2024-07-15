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華航揮軍西雅圖 北美布局再下一城

西雅圖訊
歡慶華航西雅圖-台北直飛航班，西雅圖機場特別以舞龍舞獅祝賀華航，華航總經理高星潢（右二）、西雅圖機場公司專委 Sam Cho（右一） 、華盛頓州眾議員 Mia Gregerson（左一）、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清（左二）等貴賓到場慶賀剪綵。（中華航空）
歡慶華航西雅圖-台北直飛航班，西雅圖機場特別以舞龍舞獅祝賀華航，華航總經理高星潢（右二）、西雅圖機場公司專委 Sam Cho（右一） 、華盛頓州眾議員 Mia Gregerson（左一）、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清（左二）等貴賓到場慶賀剪綵。（中華航空）

中華航空7⽉14⽇起正式開通美國⻄雅圖航線，為美洲航網再添⽣⼒軍，總經理⾼星潢親⾃搭乘⾸班台北出發CI022班機，赴⻄雅圖出席機場慶祝儀式。繼⾶航美國洛杉磯、加州安⼤略、舊⾦⼭、紐約以及加拿⼤溫哥華等城市，⻄雅圖成為華航在北美的第六個直⾶據點，初期提供每周五班，未來隨新機引進運能提升，朝向增班⾄每⽇⼀班的規模。

⻄雅圖機場以灑⽔儀式迎接華航CI022班機的抵達，同時舉辦慶祝儀式，⾒證⻄雅圖⾄台北的CI021班機。華航總經理⾼星潢表⽰，⻄雅圖航線是華航擴展北美市場的重要⾥程碑，作為亞洲⾶航美國最近的航點，便利接轉超過50個美國內陸主要城市，其中超過八成可當⽇轉機，進⼀步促進台美間商務及觀光交流。

搶攻第六航權轉機產品 串接亞洲綿密航網

華航在北美市場深耕超過50年，直⾶⻄雅圖後將客運航網觸⾓擴張⾄美國⻄北，總計每周超過40班次往返美加地區，旅客在台灣與美洲之間將有更多的⾶⾏選擇；同時透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，每周共近400個班次，便利服務北美往返東南亞及東北亞轉機旅客，滿⾜越南、菲律賓、印尼、泰國及香港等地經由台灣的中轉需 求，鞏固華航航網布局。

台北-⻄雅圖航線以新世代A350-900客機執⾶，7⽉14⽇來回程航班載客達95%，近滿載。華航以星級料理款待旅客，台北出發全艙等旅客可品嚐米其林三星頤宮料理及陳耀訓冠軍麵包，7⽉全新菜單包括極品四頭鮑扒撈麵佐花菇襯時蔬、私房雪菜鴨絲爆米粉佐蝦球、葡國焗雞飯、紅烏龍蜜桃麵包等。7⽉14⽇⻄雅圖-台北航班精選在地與特⾊風味食材，豪華商務艙主菜提供焦糖洋蔥醬美國菲⼒⽜排佐洋芋泥、 炙烤奶油龍蝦佐天使麵、蠔油鮑⿂雞柳佐􁰀米蛋⽩炒飯等美味選擇，搭配⻄雅圖最受歡迎的經典巧達海鮮濃湯；豪華經濟艙主菜則享⽤勃根地燉⽜⾁佐洋芋泥或香芹蝦仁佐米飯；經濟艙主菜挑選年輕族群⾼⼈氣的照燒雞⾁飯、台式滷⾁飯；華航並為全艙等旅客準備⻄雅圖品牌Frans、Jcoco巧克⼒，讓旅客能在機上品嘗道地⻄雅圖多元風味。

華航致⼒於提供旅客優質服務，與全球⾸創油類保養專家「MOROCCANOIL」合作， 包含洗⼿乳、保濕乳液及香氛噴霧等⽤品，品牌獨特經典香氛氣味，讓旅客在3萬呎⾼空中享受療癒⼜滋潤的體驗，⾃7⽉起陸續於各航線提供。另外，長程航線豪華商務艙提供旅客奢華潮流MOSCHINO旅⾏包，豪華經濟艙提供旅客⼾外風格Roots旅⾏ 包，引發蒐藏熱潮。豪華商務艙耳罩式耳機也⾃今年全⾯升級，深獲旅客好評，配備最先進的主動降噪功能，細緻輕量化的設計，適合長時間親膚佩戴，為旅客提供優質的飛行旅程。

華航總經理高星潢（右二）、西雅圖機場公司專委 Sam Cho（右一） 、西雅圖機...
華航總經理高星潢（右二）、西雅圖機場公司專委 Sam Cho（右一） 、西雅圖機場公司營運長Arif Ghouse （左一）、華盛頓州眾議員 Mia Gregerson（左二）、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清（中）等貴賓共同慶賀剪綵。（中華航空）
台北-西雅圖航線7月14日來回程航班載客近滿載，華航總經理高星潢（中）、華航公關...
台北-西雅圖航線7月14日來回程航班載客近滿載，華航總經理高星潢（中）、華航公關室處長魯淑慧（右二）、華航美洲地區處處長鄭玉麟（左二）、西雅圖機場公司專委 Sam Cho（右三） 、西雅圖機場公司營運長Arif Ghouse （左三）、華盛頓州眾議員Mia Gregerson（左四）、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清（右四）等貴賓一同見證歷史性時刻。（中華航空）
華航歡慶西雅圖航線直飛，華航總經理高星潢（左）致贈華航A350模型飛機予西雅圖機...
華航歡慶西雅圖航線直飛，華航總經理高星潢（左）致贈華航A350模型飛機予西雅圖機場公司專委 Sam Cho。（中華航空）

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