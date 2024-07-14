河濱加大2教授舉報主管遭報復 獲賠600萬元

圖為UCR校園標誌建築。（UCR）

河濱加州大學 （UCR）兩位前任教授，在共同舉報校董和部門主管的吹哨人（whistleblower）訴訟中，獲賠逾600萬元。原告稱向校方舉報部門主管濫用資金及其它違反校規行為，卻因此遭到打擊報復，被降職減薪。

據The Press Enterprise報導，河濱縣高等法院陪審團6月27日裁定，賠償原告尼爾森（Nelson)570萬元、原告洛奇赫德（Lochhead）40萬元。兩位原告是UCR前任教授，曾在該校精神病學和神經科學系任教，聲稱在投訴部門主管麥圭瑞（Gerald Maguire）涉嫌違反政策及濫用資金時，遭到了對方報復。媒體稱，無法聯絡到被告麥圭瑞發表評論，而UCR及加州大學系統發言人均拒絕置評。

當地媒體指出，兩位原告先前分別向河濱加大管理者舉報了麥圭瑞，指控其濫用州資金、瀆職浪費、藥物利益衝突、加州大學健康中心帳單欺詐以及患者安全問題。據悉，麥圭瑞於2014年從爾灣加大 轉到UCR，並擔任醫學院的教授和系主任。兩位原告表示，投訴後遭到麥圭瑞騷擾和報復，被降職和減薪，被迫辭職。

原告律師普奇霍特表示，陪審團認為尼爾森收入受損，且麥圭瑞在收到舉報後，製造了一個讓原告不得不辭職的環境，因此獲得較高賠償。另一原告洛奇赫德也同樣遭到降職減薪。律師進一步指出，雖然UCR擁有全美最好的吹哨人保護法和相關法規，但效力取決於執行力度。該校選擇接到投訴後，保護被舉報人而不是舉報者。

普奇霍特還指出，「本案的核心就在於此。我們希望校方能遵循政策，做更多事情來保護吹哨人，讓人們在看到不法行為時願意挺身而出。這也是校方希望員工做的，但員工只有在感受到受保護時，並免於遭報復時，才會勇敢站出來。」

據悉，兩位原告目前在河濱市運營自己的診所。而加州大學管理方可能會提出上訴。