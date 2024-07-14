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川普遇刺後 洛杉磯縣多地警方加强警戒

洛杉磯訊
賓州13日發生前總統川普暗殺未遂事件發生後，南加州地區執法部門也進入緊急狀態。（示意圖取自Unsplash）
賓州13日發生前總統川普暗殺未遂事件發生後，南加州地區執法部門也進入緊急狀態。（示意圖取自Unsplash）

賓州13日發生前總統川普暗殺未遂事件發生後，南加州地區執法部門也進入緊急狀態，包括洛杉磯市警局（LAPD）、洛杉磯縣警局（LASD）和長堤市警局全面提高警戒，增加巡邏警力，預防後續狀況發生。

洛杉磯市警局代理局长崔明哲（Dominic Choi）在社群平台發布聲明表示，洛市警局正在嚴密監視13日槍擊事件發生後的事態發展，儘管該事件和洛杉磯沒有什麼關係，洛杉磯也沒有受到威脅，但洛市警局將與聯邦執法部門合作，確保洛杉磯安全。他表示，13日發生在賓州的悲劇是不可接受大的，在美國沒有立足之地。

洛杉磯縣警局也表示，正在密切監視前總統暗殺未遂後的事態發展，洛縣警員已準備好隨時與聯邦和地區執法部門合作，確保洛杉磯縣安全。洛杉磯縣警察局表示，槍殺事件發生後，他們已部署預防措施，加強巡邏檢查。縣警局表示，目前沒有收到具體針對洛杉磯縣的威脅情報。

長堤市警局也發表聲明表示，他們已增加巡邏警力，同時鼓勵民眾「See Something, Say Something」，聽到或看到任何可疑活動，立即報告當地警局562-435-6711，緊急情況撥打9-1-1。

洛杉磯 長堤 賓州

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