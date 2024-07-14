我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

攝影師疑拍到「子彈飛過川普頭邊的一瞬間」

氣象局：南加未來一周火災高危 戶外活動要小心

洛杉磯訊
氣象部門14日警告南加未來四至五天將面臨火災高危挑戰，高溫、陣風和乾燥都是致命隱患，部分地區可能因大規模的混雜氣流產生雷暴，戶外活動民眾需多加小心。（記者楊青/攝影）
氣象部門14日警告南加未來四至五天將面臨火災高危挑戰，高溫、陣風和乾燥都是致命隱患，部分地區可能因大規模的混雜氣流產生雷暴，戶外活動民眾需多加小心。（記者楊青/攝影）

氣象部門14日發出預警，南加未來四至五天將面臨火災高危挑戰，高溫、陣風和乾燥都是致命隱患，部分地區可能因大規模的混雜氣流產生雷暴，戶外活動民眾需多加小心。

國家氣象局南加預報站14日表示，由於南加州地區連日高溫形成的高氣壓開始減弱並緩慢從東向南移動，從14日起未來三天包括聖塔芭芭拉縣東部、范杜拉縣北部以及聖蓋博東部和羚羊谷地區，可能出現閃電和雷暴，有戶外活動計畫的民眾需特別小心。

氣象局表示，南加州從14日開始至下周三期間，將出現溫度高、濕度低、風速較高的混合型天氣狀態，整個地區最低濕度降至15%至25%，午後至晚上陸上陣風增加到每小時20至30哩，5號公路走廊沿綫陣風可達每小時35哩。

氣象局警告，南加州目前及未來四至五天的乾燥、有風和高溫天氣，有助於大規模垂直氣流的生成和擴大，讓現有的山火惡化。預計混合天氣形態從14日到15期間在海拔1萬到2萬呎之間最容易出現，如果該地區出現火點，很容易迅速延燒。

氣象局提醒民眾，特別是山區居民，需多加小心。此外下周的後半周，南加州的氣溫將普遍再次升級，內陸地區最高溫預計逼近華氏110度；從周二至周四晚上，內陸地區的聖伊內斯山脈 (Santa Ynez Range) 和聖露西亞斯（Santa Lucias）預計出現偏北陣風，目前消防部門嚴陣以待，民眾也需小心防火。

南加 加州 高溫

上一則

南加華人區暗藏「毒窩」 越南華裔毒販被捕

延伸閱讀

防火廳示警 加州重返乾旱4項危險事別做

防火廳示警 加州重返乾旱4項危險事別做
華埠商改區 周末免費發放「煙霧警報器」

華埠商改區 周末免費發放「煙霧警報器」
洛杉磯紫外線7級 10分鐘就曬傷

洛杉磯紫外線7級 10分鐘就曬傷
洛杉磯紫外線強度將升至峰值 10分鐘內可致曬傷

洛杉磯紫外線強度將升至峰值 10分鐘內可致曬傷
電動滑板車充電 引發火災釀1傷

電動滑板車充電 引發火災釀1傷
電動滑板充電引火災 一人受傷

電動滑板充電引火災 一人受傷

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
7月5日，一艘大型輪船卡在了LAX附近行車的隧道。（LAXPD）

LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船

2024-07-08 14:59
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-09 02:19
在洛杉磯華人區門店，El Pollo Loco12個烤雞塊家庭套餐價格為41.99元。(El Pollo Loco官網截圖)

物價漲快餐成「奢侈品」12塊雞套餐價突破40元

2024-07-08 17:51

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂