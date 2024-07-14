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南加華人區暗藏「毒窩」 越南華裔毒販被捕

洛杉磯訊
美國緝毒局表示，含有芬太尼的假冒藥丸對社區極為危險。（圖片來自DEA）
美國緝毒局表示，含有芬太尼的假冒藥丸對社區極為危險。（圖片來自DEA）

南加州范杜拉縣（Ventura County）警局辦公室發布聲明稱，一名居住在天普市、涉嫌將大量毒品出售至范杜拉縣的毒販11日被逮捕。

范杜拉縣芬太尼及過量犯罪單位（VC FOCUS）對從聖蓋博谷到范杜拉縣毒品管道的調查始於今年四月，VC FOCUS在奧克斯納市（Oxnard）進行了一次調查和逮捕，並立即逮捕了一名嫌犯。通過後續深入調查，偵探們確定了這名毒販的供應來源為天普市（Temple City）的越南華裔居民Christian Tran。在接下來的幾個月中，偵探們進行了多次監視行動，並確認Tran正在積極銷售大量毒品。

7月11日，偵探們對Tran位於天普市El Monte大道4800號街區的居住地進行了監視，並在他離開住所時將其逮捕。隨後，偵探們在天普市、艾爾蒙地市（El Monte）、聖蓋博市、歐溫岱（Irwindale）和羅斯密（Rosemead）多地執行了搜查令，共查獲近2公斤的芬太尼、超過4磅的甲基苯丙胺、1萬8000顆含有芬太尼的假冒M30藥丸、734顆Adderall藥丸、MDMA、超過150磅的大麻、迷幻蘑菇和丁烷蜂蜜油。此外，還查獲四支非法持有的手槍和毒品銷售所得的美元現金。

Tran因多項毒品和槍支指控被捕，包括銷售控制物質、重罪持有槍支、持有被盜槍支和控制物質銷售。Tran被關押在范杜拉縣審前拘留設施，但隨後保釋並被釋放。他的提審定於2024年7月25日在范杜拉縣高等法院進行。

警方呼籲任何了解有關調查信息的人士可撥打705-383-8700，或發送電子郵件至[email protected]與VC FOCUS聯繫。

根據范杜拉縣警局辦公室的說法，芬太尼是一種極其強效的合成阿片類藥物，其效力是嗎啡的100倍和海洛因的50倍。僅2毫克的芬太尼就被認為是致命劑量。假冒的M-30（羥考酮）藥丸被高度濫用，經常導致范杜拉縣的致命和非致命過量事件發生，這些假冒藥丸由毒品販子大規模生產並在美國各地銷售以獲取巨額利潤。假冒藥丸外觀與合法藥物相同，並混有芬太尼。

根據美國緝毒局（DEA）估計，全美執法機構查獲的藥丸中，每10顆中就有六顆是假冒的，並含有芬太尼，這使得它們對社區極為危險。

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