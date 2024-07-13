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共和黨全代會15日如期舉行 傳司法部以「暗殺」調查川普遇襲

刺殺川普槍手遭「爆頭」 目擊者曝特勤反應慢半拍

川普遇襲震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

記者丁曙／洛杉磯-明尼那波利斯連線即時報導
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普13日在賓州巴特勒造勢會場遭槍手襲擊，他在自家社群平台發文表示「右耳上半部中彈」，消息震撼了全世界。前往威斯康辛州密爾瓦基市（Milwaukee）出席共和黨全代會的加州49選區眾議員候選人劉龍珠（David Liu）律師，在明尼那波利斯機場轉機途中接受本報連線採訪，嚴厲駁斥「自導自演論」，懷疑謀殺事件背後另有「驚天大陰謀」。

劉龍珠指出，川普遇刺後，外面有很多說法。首先，這個事件自導自演還是真的被暗算？ 「我覺得這是非常明顯的，絕對不可能是自導自演」。首先，川普完全不需要這麼做。 在首場總統大選辯論之前，川普的民調是一路領先，在辯論之後，川普的聲勢更是秒殺 拜登。第二，在首場總統辯論之後，民主黨內哄，不少人開始棄暗投明，或者開始「自 相殘殺」。換句話說，在總統大選辯論之後，川普當選第 47 任美國總統完全是鐵板釘釘 的事情，完全沒有必要這麼做。第三，演苦肉計的難度太大，完全操作不了。

有人說，為什麼川普為什麼沒有被一槍打中頭部，而是擦破耳朵？劉龍珠解釋，這粒子彈本來是瞄準川普的頭部太陽穴的，為什麼會被他躲過？因為川普說話有一個習慣，他的頭會左搖右擺，而不是不動。在他的頭搖來搖去的時候，剛好閃過了子彈。如果他不搖頭，肯定是被一槍斃命。而槍手不可能瞄準他的耳朵，全世界也沒有這麼好的槍手，絕對不可能算得這麼準。

第三點，刺殺案的背後是不是有驚天大陰謀呢？為什麼會發生這樣的事件？答案也很清楚，因為這次這個槍擊事件發生的時間點非常詭異 。

第一，在首場大選辯論之後，民主黨內部有人開始反省，多位民主黨籍國會議員要求拜 登退選。但拜登就說了一句話，「除非神叫我下 台，我才會下台」。他不下台有什麼後手呢？給人感覺除非有什麼驚天絕招。

劉龍珠進一步指出，他從洛杉磯飛往密爾瓦基出席共和黨全代會，就是下周一召開的黨代 會。如果在黨代會之前川普遇刺喪命，那麼共和黨大會就開不了。這個黨大會的最重要 的任務就是要提名川普作為共和黨總統候選人，必須要走過這個程序，他才會合法成為下任共和黨總統提名人。沒有黨代會提名，川普還不能成為共和黨總統候選人。所以，這個 時間點太詭異了，其背後一定有「驚天大陰謀」。

還有，這個槍手是怎麼將步槍帶進去會場的？現場的安檢應該是非常嚴格的，所以，這個也是非常詭異的。

最後，此次出席共和黨全代會，劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普，他一定不負華人的重託，將這件意義深遠的禮物呈交上去，表達聖蓋博谷地區華人堅定的立場和信心。

洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠在轉機途中對川普遇襲事件接受本報連線採訪。（受訪者提...
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠在轉機途中對川普遇襲事件接受本報連線採訪。（受訪者提供）

川普 共和黨 民主黨

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