川普遇襲震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普 13日在賓州巴特勒造勢會場遭槍手襲擊，他在自家社群平台發文表示「右耳上半部中彈」，消息震撼了全世界。前往威斯康辛州密爾瓦基市（Milwaukee）出席共和黨 全代會的加州49選區眾議員候選人劉龍珠（David Liu）律師，在明尼那波利斯機場轉機途中接受本報連線採訪，嚴厲駁斥「自導自演論」，懷疑謀殺事件背後另有「驚天大陰謀」。

劉龍珠指出，川普遇刺後，外面有很多說法。首先，這個事件自導自演還是真的被暗算？ 「我覺得這是非常明顯的，絕對不可能是自導自演」。首先，川普完全不需要這麼做。 在首場總統大選辯論之前，川普的民調是一路領先，在辯論之後，川普的聲勢更是秒殺 拜登。第二，在首場總統辯論之後，民主黨 內哄，不少人開始棄暗投明，或者開始「自 相殘殺」。換句話說，在總統大選辯論之後，川普當選第 47 任美國總統完全是鐵板釘釘 的事情，完全沒有必要這麼做。第三，演苦肉計的難度太大，完全操作不了。

有人說，為什麼川普為什麼沒有被一槍打中頭部，而是擦破耳朵？劉龍珠解釋，這粒子彈本來是瞄準川普的頭部太陽穴的，為什麼會被他躲過？因為川普說話有一個習慣，他的頭會左搖右擺，而不是不動。在他的頭搖來搖去的時候，剛好閃過了子彈。如果他不搖頭，肯定是被一槍斃命。而槍手不可能瞄準他的耳朵，全世界也沒有這麼好的槍手，絕對不可能算得這麼準。

第三點，刺殺案的背後是不是有驚天大陰謀呢？為什麼會發生這樣的事件？答案也很清楚，因為這次這個槍擊事件發生的時間點非常詭異 。

第一，在首場大選辯論之後，民主黨內部有人開始反省，多位民主黨籍國會議員要求拜 登退選。但拜登就說了一句話，「除非神叫我下 台，我才會下台」。他不下台有什麼後手呢？給人感覺除非有什麼驚天絕招。

劉龍珠進一步指出，他從洛杉磯飛往密爾瓦基出席共和黨全代會，就是下周一召開的黨代 會。如果在黨代會之前川普遇刺喪命，那麼共和黨大會就開不了。這個黨大會的最重要 的任務就是要提名川普作為共和黨總統候選人，必須要走過這個程序，他才會合法成為下任共和黨總統提名人。沒有黨代會提名，川普還不能成為共和黨總統候選人。所以，這個 時間點太詭異了，其背後一定有「驚天大陰謀」。

還有，這個槍手是怎麼將步槍帶進去會場的？現場的安檢應該是非常嚴格的，所以，這個也是非常詭異的。