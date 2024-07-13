我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遇槍擊 現場急喊趴下 他帶血起身高呼三聲「Fight」

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

聖蓋博市將與新北市板橋區締結姊妹市

記者子為／聖蓋博市即時報導
聖蓋博市將與台灣新北市板橋區結成姊妹城市，從左到右：板橋區區長陳奇正、聖蓋博市市長吳程遠、新北市議員劉美芳。（受訪者提供）
聖蓋博市將與台灣新北市板橋區結成姊妹城市，從左到右：板橋區區長陳奇正、聖蓋博市市長吳程遠、新北市議員劉美芳。（受訪者提供）

洛杉磯縣聖蓋博市（San Gabriel）將與台灣新北市板橋區結成姊妹城市，增進兩地和台美之間的友誼，並合作互利共贏。聖蓋博市市長吳程遠（John Wu）將於7月17日開啟探訪台灣之旅，訪板橋區與當地官員簽署正式協議。

吳程遠表示，該姐妹城市的締結，感謝美國客家聯合會促成，其聯合會中有許多成員來自新北市，對聖蓋博市表達了建立姐妹城市關係的意願。吳程遠指出，他將帶領參訪團17日啟程奔赴台灣，到新北市板橋區簽署合作協議，並向板橋區學習舉辦節日活動的經驗。吳程遠說，聖蓋博市將於明年農曆元宵節舉辦大型慶典，而板橋區有豐富的舉辦活動經驗，趁此次訪問恰好能深入交流取經。吳程遠還指出，板橋區區長陳奇正表示將為聖蓋市打造一個特別的花燈，造型是聖蓋博將滿百歲的大劇院，該花燈明年元宵節展示，彰顯兩地之間友誼。

吳程遠帶領的參訪團此行將造訪花蓮、新北、桃園、台北等，一路學習交流。吳程遠表示，作為市長，他為這樣天時地利人和的情況感到榮幸，他希望通過此行和板橋區及台灣地區都能增進感情，雙方透過合作互利共贏。

聖蓋博市市議員丁言愉表示，與板橋區締結姐妹城市的提議，兩個月前由市議會通過，他希望藉此機會讓聖蓋博市和台灣有更多交流，以此帶動聖蓋博市的旅遊市場，將聖蓋博的歷史、文化和自然資源推廣到更多地方，他希望透過合作能吸引更多華人到聖蓋博市觀光旅遊。

板橋區位於台灣新北市西部，為新北市政府所在地。區內人口約55.4萬人，是新北市人口最多的行政區。作為都會商圈的一部分，板橋區不僅發展快速，也擁有許多歷史古蹟。

聖蓋博 元宵節 觀光

上一則

洛縣試行交通補助 低收入者每年1800元

延伸閱讀

VEGRUN復蔬公益路跑 逾400佛光人響應

VEGRUN復蔬公益路跑 逾400佛光人響應
聖蓋博市國慶日無人機燈光秀 點亮夜空

聖蓋博市國慶日無人機燈光秀 點亮夜空
聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區熱鬧慶國慶

聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區熱鬧慶國慶
聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區慶祝國慶

聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區慶祝國慶
華裔民選官員協會理事就職禮 劉珝林當選新會長

華裔民選官員協會理事就職禮 劉珝林當選新會長
華裔民選官員協會就職禮 劉珝林當選新會長

華裔民選官員協會就職禮 劉珝林當選新會長

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
7月5日，一艘大型輪船卡在了LAX附近行車的隧道。（LAXPD）

LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船

2024-07-08 14:59
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-09 02:19

超人氣

更多 >
川普賓州造勢遇刺 槍手遭擊斃…1與會者身亡

川普賓州造勢遇刺 槍手遭擊斃…1與會者身亡
陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…
喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅
4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺
亞歷鮑德溫誤殺攝影師免坐牢「當庭落淚」 法官裁定不得再提控

亞歷鮑德溫誤殺攝影師免坐牢「當庭落淚」 法官裁定不得再提控