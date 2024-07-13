洛縣試行交通補助 低收入者每年1800元

洛杉磯縣為符合條件的居民發放一年1800元的交通卡Mobility Wallet （Metro)

交通便利一直是洛杉磯 縣政府和居民共同的願景，為此，洛杉磯公交（Metro）和洛杉磯縣交通部 (LADOT) 聯手推出了一項創新計劃，為低收入 居民提供交通補助金，為符合條件的居民發放一年1800元的預付借記卡Mobility Wallet ，用於各種交通出行，包括洛縣境內的地鐵、巴士、網約車服務等。該計畫7月3日開放申請。

Mobility Wallet 可用於支付各種交通服務費用，包括公交（Metro Bus、Metro Rail）、計程車、網約車（Uber、Lyft）、區域交通服務（Greyhound、Amtrak 和FlixBus）、共享自行車等。該計劃由洛杉磯市牽頭，旨在擴大交通選擇，並確保所有居民獲得最基本的交通便捷。該計劃的資金來自加州 空氣資源委員會（CARB) 和南加州政府協會 (SCAG) 。

此次開放的是Mobility Wallet計畫第二階段，其第一階段從2023年5月持續到2024年4月，目標對像是南洛杉磯（South LA）的1000名低收入居民。初步調查顯示，80%的參與者使用了Mobility Wallet，其中40%的人居住在無車家庭，50%的人沒有駕照，超過60%的人經常使用公共交通工具。每個月，參與者都會在其Mobility Wallet中收到150元，用於使用符合要求的交通服務。在第一階段，參與者總共花費了超過136萬元。

在第一階段成功的基礎上，第二階段的申請現已開放，並將持續到今年9月初。第二階段為參與者提供高達1800元的交通費用，申請人必須符合以下條件：年滿 18 歲；居住在洛杉磯縣；未參與第一階段的試點計畫；滿足基於 LIFE (Low Income Fare is Easy) 計畫的家庭年收入要求。根據LIFE，申請者的年收入應該在單人家庭44150元以下，兩人家庭50450元以下，三人家庭56750元以下。Mobility Wallet計畫的參與者將限制在2000人以內，會通過公平的隨機抽籤在符合條件的申請者中選出。

一位Mobility Wallet第一階段的參與者分享道，「該計畫讓我和我的家人在城市裡出行變得更容易，例如上學、工作或預約醫生。」另一位參與者指出，「當我們的財務緊張時，因為該計畫，我們不必擔心如何支付車費。」

如欲了解該計畫的詳情並進行申請，可前往— http://metro.net/mobilitywallet