我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撿氣球內USB偷看韓劇 北韓30高中生遭公開處決

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：可望再漲30%

洛縣試行交通補助 低收入者每年1800元

記者子為/洛杉磯即時報導
洛杉磯縣為符合條件的居民發放一年1800元的交通卡Mobility Wallet （Metro)
洛杉磯縣為符合條件的居民發放一年1800元的交通卡Mobility Wallet （Metro)

交通便利一直是洛杉磯縣政府和居民共同的願景，為此，洛杉磯公交（Metro）和洛杉磯縣交通部 (LADOT) 聯手推出了一項創新計劃，為低收入居民提供交通補助金，為符合條件的居民發放一年1800元的預付借記卡Mobility Wallet ，用於各種交通出行，包括洛縣境內的地鐵、巴士、網約車服務等。該計畫7月3日開放申請。

Mobility Wallet 可用於支付各種交通服務費用，包括公交（Metro Bus、Metro Rail）、計程車、網約車（Uber、Lyft）、區域交通服務（Greyhound、Amtrak 和FlixBus）、共享自行車等。該計劃由洛杉磯市牽頭，旨在擴大交通選擇，並確保所有居民獲得最基本的交通便捷。該計劃的資金來自加州空氣資源委員會（CARB) 和南加州政府協會 (SCAG) 。

此次開放的是Mobility Wallet計畫第二階段，其第一階段從2023年5月持續到2024年4月，目標對像是南洛杉磯（South LA）的1000名低收入居民。初步調查顯示，80%的參與者使用了Mobility Wallet，其中40%的人居住在無車家庭，50%的人沒有駕照，超過60%的人經常使用公共交通工具。每個月，參與者都會在其Mobility Wallet中收到150元，用於使用符合要求的交通服務。在第一階段，參與者總共花費了超過136萬元。

在第一階段成功的基礎上，第二階段的申請現已開放，並將持續到今年9月初。第二階段為參與者提供高達1800元的交通費用，申請人必須符合以下條件：年滿 18 歲；居住在洛杉磯縣；未參與第一階段的試點計畫；滿足基於 LIFE (Low Income Fare is Easy) 計畫的家庭年收入要求。根據LIFE，申請者的年收入應該在單人家庭44150元以下，兩人家庭50450元以下，三人家庭56750元以下。Mobility Wallet計畫的參與者將限制在2000人以內，會通過公平的隨機抽籤在符合條件的申請者中選出。

一位Mobility Wallet第一階段的參與者分享道，「該計畫讓我和我的家人在城市裡出行變得更容易，例如上學、工作或預約醫生。」另一位參與者指出，「當我們的財務緊張時，因為該計畫，我們不必擔心如何支付車費。」

如欲了解該計畫的詳情並進行申請，可前往— http://metro.net/mobilitywallet

洛杉磯 低收入 加州

上一則

曹禺經典南加上演 高水準中文話劇共賞

延伸閱讀

遊民入住安置房 記者訪談面對面

遊民入住安置房 記者訪談面對面
巴奧／再戰洛杉磯奧運？ NBA球星詹姆斯：我不會參加

巴奧／再戰洛杉磯奧運？ NBA球星詹姆斯：我不會參加
LA OPEN桌球賽逾300高手8月對決 總獎金3.38萬

LA OPEN桌球賽逾300高手8月對決 總獎金3.38萬
洛警局：今年入室盜竊數量激增 手段高端幾分鐘內得手

洛警局：今年入室盜竊數量激增 手段高端幾分鐘內得手
2028洛杉磯奧運 長堤卡森挑大梁

2028洛杉磯奧運 長堤卡森挑大梁
熊貓紀念金幣大全套 洛城20套限售

熊貓紀念金幣大全套 洛城20套限售

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
7月5日，一艘大型輪船卡在了LAX附近行車的隧道。（LAXPD）

LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船

2024-07-08 14:59
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-09 02:19

超人氣

更多 >
賈伯斯遺孀出7千萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

賈伯斯遺孀出7千萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅
陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…
當心看不見的隱藏熱量 麵條四理由「吃下肚比白飯胖」

當心看不見的隱藏熱量 麵條四理由「吃下肚比白飯胖」
4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺

4生肖紅光滿面 屬猴事業進步、他們得提拔又投資大賺
飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱

飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱