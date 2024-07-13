曹禺經典南加上演 高水準中文話劇共賞

舞台所有的裝置都是賈一平從中國運來的。（記者張宏／攝影）

曹禺話劇經典「原野」10日在爾灣加大 （UCI）劇院落下帷幕，全場數百名觀眾一起欣賞了高水準的中文話劇演出；該劇導演賈一平表示，要為南加華人 社區帶來高水準的文化生活，讓主流看到華人經典。

賈一平是中國國家話劇院演員和導演，畢業於中央戲劇學院表演系，出道多年演過不少家喻戶曉的戲劇。疫情開始後他和家人在南加生活，發現南加華人享受好山好水，但對中華文化不大重視，導致華人子弟對不了解漢字和歷史，於是萌生和時光劇團一起排演曹禺話劇的念頭。

賈一平表示，選擇「原野」有兩個原因，一方面是這邊職業中文話劇演員難找，而「原野」是人物較少的戲。其次是「原野」表達的復仇、情慾和反抗，與西方文化有共通性，本地觀眾理解起來難度不大。「原野」屬於曹禺較晚期作品，在表現主義部分藉著對話敘事，因此他的改編思路也是融合現實主義和中國戲表現形式。

最具挑戰的部分是找劇場，前後花了一年時間，幾乎找遍南加所有的劇場。賈一平說，南加合適的表演場地幾乎沒有給中文話劇的檔期，最後選定爾灣加大的劇場。演員也很難找，本來王姬同意演焦母，但檔期有變不能演，最後由北影編導系畢業的製作人董曉燕扮演。金子這個角色很重要，他找來在舊金山的發小、演員吳靜來演，吳靜又介紹她在上戲的師弟段旭明演焦大興，律師張軍客串常五。

吳靜曾在上學時演過金子，她說，上學時演的是老師教出來的金子，如今她演繹的是經過自己人生理解的金子。金子不是完美的人，她除了有被歌頌的敢愛敢恨部分，也有人性慾望和野心的多面性。

董曉燕扮演的焦母是一個盲人，她說，盲有兩層含義，眼盲和心盲，戲裡所有人都活在黑暗世界，不斷下滑到被推向絕境。曹禺人物設計頗有深意，經典戲劇能超越時空，並展示對人物的悲憫。

這部劇去年曾在南海岸廣場試演三場，反響不錯。這次在爾灣加大兩天演出，觀眾反應熱烈。有很多華人觀眾感嘆終於看到高水平中文話劇，沒看過的「原野」的觀眾也為人物命運唏噓。爾灣市長Farrah N. Khan也來觀看演出，她表示，作為來自巴基斯坦的移民，她上任以來一直很重視和支持當地多元文化生活，很高興看到這樣一部感人的話劇在爾灣上演，也感謝演職員的努力。