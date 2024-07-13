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人工智慧融合電子商務 世華邀Taboola專家科普

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
世華南加分會舉辦人工智慧與電子商務趨勢講座，吸引眾多成員和企業代表參與，探討AI技術在內容行銷中的創新應用和最佳實踐。（記者張庭瑜/攝影）
世華南加分會舉辦人工智慧與電子商務趨勢講座，吸引眾多成員和企業代表參與，探討AI技術在內容行銷中的創新應用和最佳實踐。（記者張庭瑜/攝影）

人工智慧已成為當今社會和企業不可或缺的工具和趨勢。世華工商婦女企管協會南加分會7月12日在Taboola公司總部舉辦「人工智慧與電子商務趨勢講座」，學習新技術與時俱進，世華會員、企業代表及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處官員等近百人出席。

當天講座由Taboola公司研發副總裁、世華南加分會副會長俞寧寧擔任主講人。她首先介紹Taboola公司概況及其在內容行銷方面的創新應用，並詳細闡述AI如何創造內容行銷新模式，探討中小企業採用AI的趨勢與最佳實踐案例。並現場示範如何使用Taboola的用戶界面和AI自助服務功能，展示最新的生成式AI技術在文字、影片、音樂等多媒體形式中的應用。而在技術層面，俞寧寧也解釋Taboola如何運用深度學習推薦系統理解文章的深層含義和情感傾向，並以一篇關於科技企業CEO的文章為例，展示AI如何精準捕捉文章涉及的核心主題。

Taboola品牌與代理商合作總監Eugene Kilberg則從商業角度闡述該公司的獨特優勢。他強調，Taboola專注於開放網絡，能夠接觸更廣泛的受眾。Eugene還介紹Taboola與多家安卓設備製造商的合作，讓用戶在打開設備時就能看到Taboola的內容推薦。

資深銷售經理Jessica Almeida分享製作高效廣告的實用技巧。她建議使用真實、吸引人的圖片，而非傳統的文字堆砌式橫幅廣告。Jessica表示，可以準備3-4張不同的圖片進行A/B測試的重要性，並特別推薦使用帶有輕微動畫效果的GIF圖，因為這類圖片往往能帶來更高的轉化率。

廣告客戶經理Crystal Su提供廣告活動設置和優化指南。她詳細介紹Taboola Pixel工具的使用方法，解釋如何利用這個工具追蹤用戶行為，優化廣告效果。Crystal建議每日至少投入150元的廣告預算，以確保獲得足夠的數據來優化廣告。她還提醒，在廣告投放的前7天不要頻繁調整，給AI足夠的學習時間。

在問答環節中，與會者就服務行業適用性、預算設置、效果評估等方面提出問題。Taboola團隊表示，金融是其平台最大的垂直領域，保險、房地產等行業也能在Taboola平台上找到潛在客戶。他們強調多平台營銷策略的重要性，建議將Taboola作為整體數字營銷策略的補充。

針對中文廣告投放問題，Taboola代表表示，平台完全支持中文廣告，可幫助廣告主觸及在美華人用戶。對於房地產、保險等非電商行業，Taboola擁有豐富的受眾數據和精準定向能力，能幫助這些行業的客戶鎖定高意向用戶。

世華南加州分會會長游蕙綾表示，協會中近200名會員中，不乏年近80的婦女，但學習新技術從不落後。這次講座也是該會今年第二次舉辦AI座談會。

Crystal Su指出，使用Taboola Pixel工具能夠有效追蹤用戶行為...
Crystal Su指出，使用Taboola Pixel工具能夠有效追蹤用戶行為，並提供廣告活動設置和優化指南。（記者張庭瑜/攝影）
游蕙綾表示，人工智慧已成為當今社會和企業不可或缺的工具和趨勢，而協會中的會員不乏...
游蕙綾表示，人工智慧已成為當今社會和企業不可或缺的工具和趨勢，而協會中的會員不乏年近80的婦女，但在學習新技術方面從不落後。（記者張庭瑜/攝影）
講座中，成員們專心凝聽，展示對人工智慧與電子商務趨勢的興趣。（記者張庭瑜/攝影）
講座中，成員們專心凝聽，展示對人工智慧與電子商務趨勢的興趣。（記者張庭瑜/攝影）
Eugene Kilberg表示，Taboola專注於開放網絡，能夠觸達更廣泛的...
Eugene Kilberg表示，Taboola專注於開放網絡，能夠觸達更廣泛的受眾，讓用戶在打開設備時就能看到Taboola的內容推薦。（記者張庭瑜/攝影）
世華南加州分會頒發表揚狀給俞寧寧，以表彰其在推動人工智慧與電子商務領域的貢獻，（...
世華南加州分會頒發表揚狀給俞寧寧，以表彰其在推動人工智慧與電子商務領域的貢獻，（左起）俞寧寧、游蕙綾、Eugene Kilberg、Crystal Su。（記者張庭瑜/攝影）

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