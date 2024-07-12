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LA OPEN公開賽 乒壇高手8月巔峰對決

記者沈瑋／聖蓋博市即時報導
LA OPEN賽事委員會、贊助商及社區合作夥伴合影。（記者沈瑋/攝影）
LA OPEN賽事委員會、贊助商及社區合作夥伴合影。（記者沈瑋/攝影）

2024洛杉磯乒乓球（桌球）公開賽（LA OPEN Table Tennis Tournament，簡稱LA OPEN）將於8月3日至4日在波莫那加州州立理工大學（Cal Poly Pomona）Kellogg體育館舉行，獎金總額3萬3800美元，截至7月12日已有313名選手報名參加。賽事委員會於12日中午舉行感恩餐會，感謝贊助商和合作夥伴多年以來的支持。

委員會創會主席徐永泰博士表示， 乒乓球運動極具感染力，參與者皆用心交友。LA OPEN越辦越勇，組委會將全力以赴、完善化比賽，為所有參賽者和觀眾提供一個最美好的賽程平台。他也感謝贊助商長久以来的熱心慷慨，打造LA OPEN成為社區的驕傲。

委員會主席劉龍軍介紹道，本屆賽事設置了許多不同年齡層及按積分分組的單打及雙打賽事，共30組，特別鼓勵初學者、幼童、長者參賽。他也感謝全體委員的辛勤付出，以及每年賽期默默耕耘、辛勤服務的志工們。

首席營運長葉安利指出，LA OPEN已經成為國際性賽事，吸引著世界各地的高水平乒乓球運動員參加。公開組單打冠軍獎金高達1萬美元。作為一個四星級賽事，該項獎金金額甚至超過了剛剛結束的五星級賽事、美國乒乓球錦標賽（US National）。

自2011年LA OPEN首屆舉辦以來，世界日報全程跟蹤賽事盛況。洛杉磯社社長于趾琴表示，很高興一直透過報導來支持LA OPEN，訴說移民在異鄉打拼的心路歷程，讓大家感受到自己其實並不孤單，並預祝賽事取得圓滿成功。

最後，徐永泰博士、劉龍軍主席及葉安利首席營運長代表賽事委員會，向大通銀行（First General Bank）、華采商業銀行（New Omni Bank）、Copetex International、Wealth Enhancement Group、Grandway Group等贊助商及代表、個人捐贈者及多位社區合作夥伴頒發感謝狀。

LA OPEN網上報名時間截至7月26日，郵寄報名截至7月19日（以郵戳日期為準）。可訪問官網http://laopentt.com/或訪問Omnipong.com進行報名。Kellogg 體育館地址是3801 W. Temple Ave. Bldg. 43, Pomona, CA 91768，冷氣充足，停車方便。

徐永泰博士（左一）、劉龍軍會長（右二）、首席營運長葉安利（右一）向世界日報洛杉磯...
徐永泰博士（左一）、劉龍軍會長（右二）、首席營運長葉安利（右一）向世界日報洛杉磯社社長于趾琴（左二）頒發感謝狀（記者沈瑋/攝影）

洛杉磯 加州 移民

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