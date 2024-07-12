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劉龍珠反對惡法AB1955 孩子變性隱瞞家長

記者張宏/洛杉磯即時報導
第49區加州眾議員候選人劉龍珠（中）聯合律師鄧洪（左二）等人12日召開記者會，反對AB1955法案，孩子變性隱瞞家長。（記者張宏／攝影）
第49區加州眾議員候選人劉龍珠（中）聯合律師鄧洪（左二）等人12日召開記者會，反對AB1955法案，孩子變性隱瞞家長。（記者張宏／攝影）

加州第49區眾議員候選人劉龍珠和律師鄧洪12日在聖蓋博舉辦記者會，呼籲華人家長要求州長否決AB1955法案。他們都認為，AB 1955破壞和違背學校和家長之間的合作與信任，破壞家長對孩子生活的知情權和參與權。同時希望49區華人選民不要局限黨派，要在11月選出真正代表其利益的候選人。

劉龍珠表示，AB1955法案目前已送交州長審批，將禁止校方告知家長，他們的孩子是否要變性。這違背了學校和家長長期以來為幫助學生健康成長建立的合作和團隊精神。AB1955認為家長對孩子的性別認同和變性問題總是持敵對態度，因此提案人覺得應該直接隱瞞家長。他們認為家長沒有同情心來幫助自己的孩子處理變性問題，讓孩子自己處理才是最健康的做法。

劉龍珠痛批，這是最糟糕的處理方式，青少年階段還不能獨立做出正確判斷。這些政策導致青少年在沒有成熟情況下過早選擇變性，將會導致終身悔恨。民主黨立法者無權將他們的理念強加給家長和學校，強迫老師們對家長說謊，並剝奪父母知情權。AB1955剝奪父母引導和教育孩子在青春期作出正確選擇的權利。州長紐森將在15日做出決定，家長們應立即聯繫州長辦公室，要求州長否決這項法案。如果該法案被簽署，加州父母們應該考慮提交公投，以推翻該法案或發起廢除該法案的倡議。

律師鄧洪表示，現任第49區州眾議員方樹強（Mike Fong），沒有事先在華人社區徵集對AB1955的意見。該法案是一個影響深遠的惡法，它讓家長對孩子性取向沒有知情權。試問孩子變性後，如果將來後悔了，還能恢復嗎？人生和身體都不是遊戲，輸了還能重頭再來。該法讓家長無權知道孩子的性取向，學校還要對家長撒謊，這樣做會帶來什麼社會影響？最可悲的是贊同AB1955的27名議員中，有兩人是華裔包括方樹強。

加州眾議員49選區的選民中，共和黨只有22%，但劉龍珠在初選中獲得40%的選票，其中18%來自民主黨或自由派。鄧洪表示，他在四年前已脫離民主黨，如果不監督政客，社區利益會被永久出賣。他鼓勵大家不要拘泥黨派，而是要選正確的人。

劉龍珠最後呼籲州眾議員49區的華人選民，要選出真正代表他們利益的候選人。有些華人政客為所欲為，就是自以為不會失去華人選票。他希望在11月5日大選中，華人投出寶貴一票，把提出這些離譜議案的立法者趕出政府。

第49區加州眾議員候選人劉龍珠（中）要把華人簽名T恤送給川普。（記者張宏／攝影）
第49區加州眾議員候選人劉龍珠（中）要把華人簽名T恤送給川普。（記者張宏／攝影）
第49區加州眾議員候選人劉龍珠（右）和律師鄧洪12日在聖蓋博舉辦記者會，呼籲華人...
第49區加州眾議員候選人劉龍珠（右）和律師鄧洪12日在聖蓋博舉辦記者會，呼籲華人家長敦促州長否決AB1955法案。（記者張宏／攝影）

華人 眾議員 加州

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