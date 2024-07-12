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洛警局：今年入室盜竊激增 作案手段高端

洛杉磯訊
近日警方逮捕了一「反光背心」盜竊團伙，他們偽裝成建築工人，盜竊了超30戶家庭。（NBC新聞）
近日警方逮捕了一「反光背心」盜竊團伙，他們偽裝成建築工人，盜竊了超30戶家庭。（NBC新聞）

洛杉磯市警局（LAPD）代理警察局局長Dominic Choi表示，2024年上半年以來，洛杉磯入室盜竊案件數量驟增，創下2017年以來的新高。

在近日的一次警察委員會會議上，代理警察局局長Dominic Choi表示，從1月1日到7月6日期間的入室盜竊案件數量比2023年同期增加了4%。根據Crosstown LA的數據，今年上半年洛杉磯共發生了7856起入室盜竊案件，這是自2018年以來洛杉磯上半年發生入室盜竊案件數量最多的一年。

這些數據包括了所有類型的入室盜竊案件，其中住宅竊盜案件比去年增加了4%，比2022年增加了近9%，商業竊盜案件與去年相比也增加了4%，但比2022年減少了2%。

Dominic Choi說，今年報告的入室盜竊案件其中56%的案件都發生在住宅區，這與去年商業和企業盜竊案件的激增有所不同。他補充，「這些盜竊發生得非常迅速，我們沒有看到整個房子被翻得亂七八糟，這些進行高端盜竊的人知道自己在尋找什麼，他們在幾分鐘內就能進出。」

從2024年初的犯罪報告中獲得的數據表明，洛杉磯警察局Wilshire、Rampart和好萊塢（Hollywood）分局轄區內的入室盜竊案件數量增加最多，從日期來看，周三和周五的入室竊盜案件略多一些。數據也顯示，大多數入室盜竊案件發生在晚間。Dominic Choi表示：「有些案件中居民實際上在家，我們稱之為熱入室，性質更為惡劣。」

至於竊賊的常用手段，Dominic說，盜賊們通常故意破壞或停用安全系統和攝影機，或是切斷電源，有時還會使用干擾器來擾亂WiFi訊號。Dominic提醒民眾，「如果你給電箱上鎖，會有助於阻止這種活動，我們知道有WiFi幹擾器被使用，所以如果攝影機連接了WiFi，它們會被幹擾而無法錄製。」

就在本週早些時候，洛警局宣布逮捕了四名涉嫌屬於所謂的「反光背心」盜竊團伙的嫌疑人，這些嫌疑人假扮成公用事業或建築工人，在影城市（Studio City）、西洛杉磯和西好萊塢盜竊了超過30戶家庭。

洛杉磯 好萊塢

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