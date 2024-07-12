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亞裔男帶2兒經南加逃墨西哥 妻陳屍家中

洛杉磯訊
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）

本週在沙加緬度（Sacramento）北部發生一起命案，一名女子被發現陳屍家中，其兩名小孩隨後失蹤，調查發現是被孩子的亞裔父親駕車帶走，一路南下，調查人員發現其車輛已進入墨西哥。根據最新消息，亞裔父親很可能在南加某地將兩個小孩放下，警方仍在努力尋找中。

根據沙加緬度警察局的官方通告，7月8日晚上，警方接到了一通請求醫療援助的電話，地點在Del Paso Heights地區的Didcot Circle街附近。沙加緬度消防部門的醫護人員到達現場後，發現一名女子已經死亡。隨後確認，該女子為28歲的布拉沃（Angelica Bravo），目前其死因尚未公布。

案發後，布拉沃的兩個小孩—— 4歲的Athena Lee和2歲的Mateo Lee和兩名孩子的父親李（Camron Lee）都不見人影，根據警方調查，李帶著兩個小孩駕駛一輛灰色的2023款本田Passport SUV車一路南下，車牌號為9JUS091。警方於7月10日表示，海關和邊境保護局（Customs and Border Protection, CBP）告知他們，這輛本田SUV已於7月9日進入了墨西哥，但由於跨國界，無法在墨西哥發布用於尋找失蹤兒童的AMBER警報。

加州公路巡警局（California Highway Patrol，CHP）于7月11日下午發布了瀕危失蹤警告，尋找失蹤的人口和車輛。調查人員此前懷疑李已經帶著兩個孩子逃到了墨西哥，但根據7月11日的最新消息，沙加緬度警方表示，失蹤的兩個兒童很可能被送到了南加州某個地方。

警方表示，當務之急是找到兩個兒童。兩個孩子的信息已經被錄入失蹤人口系統，並與加州司法部共享。警方也在努力尋找孩子的父親李進行訊問。目前，李尚未被列為妻子布拉沃之死的嫌疑人，但警方尚不清楚兩人是處於交往還是分居狀態。

警方呼籲任何掌握與調查有關信息的人士，立即聯繫沙加緬度警察局，舉報熱線為916-808-0560。

墨西哥 加州 亞裔

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