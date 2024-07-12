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周克奇參選聖瑪利諾市議員治安優先

記者朱敏梓／聖瑪利諾市即時報導
周克奇宣布競選聖瑪利諾市議員。（記者朱敏梓/攝影）
周克奇宣布競選聖瑪利諾市議員。（記者朱敏梓/攝影）

洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）11月換屆選舉再添一名華裔候選人。該市資深華裔居民周克奇（John Chou）11日（周四）宣布競選，表示將用自己深厚的財務與管理背景，全心全力為社區做出貢獻。

周克奇的競選口號為「為了聖瑪利諾的最佳利益」（Doing what’s best for San Marino），政見列出四大優先目標，首要提升公共安全。周克奇認為，公共安全是聖市居民最關切的議題，他將與警消兩局密切合作，以最大可能限度的預算支持公共安全，同時提高警察與消防工作效率，為市民提供最佳的治安維護、守望相助、緊急救護、災害防治。他強調，在華裔比例高達60%的聖市，警局卻沒有一個會講中文的警員，他上任後優先處理。

現職Bank of America與Merrill Lynch資深財務顧問的周克奇，擁有豐富的財務分析與管理經驗。他表示，將以多年財務規劃管理經驗，在維護聖市居民最佳利益的基礎上，制定一套完整應對可負擔住宅危機的策略方案。同時，他將制定預算責任制度，解決聖市的預算挑戰，包括缺少固定財源的大筆公務員退休金與福利支出、年久失修市府基礎公共設施、在通膨壓力下的市府日常運作支出、以市府歲入為基礎的收支平衡的預算案。

此外，周克奇還強調，聖市在開發與成長的同時，必須與保持原有歷史文化傳統之間取得平衡，以維護聖瑪利諾的特有魅力。

周克奇生長於台灣移民家庭，擁有南加大（USC）Marshall 商學院MBA學位。周克奇還曾任2017年的聖瑪利諾華人協會會長，並於2015至2018年擔任華人協會理事，任內對促進文化教育、社區服務、學區募款、學生社團等。周克奇曾任漢庭頓圖書館（The Huntington Library）「流芳園」委員會成員。他還加入聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）的團隊，參與協助成立聖蓋博谷地區退伍軍人門診中心。

在記者會上，諸多民選官員為周克奇背書，包括現任聖瑪利諾市長黃文谷、市議員羅經程，聖瑪利諾歷任市長孫國泰、孫渝今、Susan Jakubowski，學區教委張志堅等均到場支持。

周克奇和支持者們合影。（記者朱敏梓/攝影）
周克奇和支持者們合影。（記者朱敏梓/攝影）
現任和歷任聖瑪利諾官員到場支持周克奇（中）。（記者朱敏梓/攝影）
現任和歷任聖瑪利諾官員到場支持周克奇（中）。（記者朱敏梓/攝影）

聖瑪利諾 預算 華裔

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