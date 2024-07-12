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加州羽壇雙嬌揮拍巴黎奧運 華裔孿生姐妹拚小組出線

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加州羽壇雙嬌揮拍巴黎奧運 華裔孿生姐妹拚小組出線

記者丁曙／洛杉磯即時報導
許忻霏（左）和許怡霏（右）在智利聖地牙哥 2023 年泛美運動會開幕式上。（受訪者提供）
許忻霏（左）和許怡霏（右）在智利聖地牙哥 2023 年泛美運動會開幕式上。（受訪者提供）

舉世矚目的巴黎夏季奧運會開幕鑼鼓聲聲逼近，美國奧運兵團羽球隊有一對女雙選手許怡霏（Kerry Xu）和許忻霏（Annie Xu）隨軍出征，她們在球場上是競技搭擋，生活中是孿生姐妹；近日接受本報專訪表示，「我們的目標是至少擊敗一對選手，從小組賽中出線。」

為了實現2024巴黎奧運夢，大學畢業後已進人職場的許氏姐妹，2022年毅然辭去工作，重拾球拍走向久違的羽球館恢復訓練。雙胞胎組合打奧運比較罕見，但卻擁有得天獨厚的優勢。雙打選手關鍵的要領之一就是默契，一個眼神，一個暗示，一個動作，搭擋必須心領神會，配合到位；而雙胞胎與生俱來就有「心有靈犀一點通」的感應，為他人所不及。而且，這對姐妹外貌相似度極高，對手一時難以分辨，或有擾亂戰術的作用。

美國羽球運動並未得到美國政府足夠的重視，球員需要自籌經費找贊助，才能維持訓練和比賽。而雙打選手難度則更大，挑選搭擋除了考慮攻防互補、球路對應外，還要評估夥伴能否承受全職訓練的壓力，至少能有較多的時間在一起磨合。幸運的是，許家姐妹從小就在一起訓練和比賽，已有近20年球齡，平時同吃同住，同進同出，無需特別安排練球時間。女雙羽球隊員的培訓，由小學直至高中一路走來，除了基本功訓練，還要因材施教，量身定製戰術打法，使她們能最大限度發揮自己的優勢。

許怡霏和許忻霏說，「身為雙胞胎姊妹，我們肯定有很多優勢。作為合作夥伴，我們很容易一起安排訓練時間，因為我們住在一起，並且總是一起旅行。我們都有相同的目標，而且由於是親密的姐妹，可以直言不諱，並盡可能幫助彼此進步。在賽場上，由於我們彼此非常了解，所以可以輕鬆有效地進行溝通。大多數時候，當競技戰術出現了分歧時，我們會在賽後私下討論，有時是與教練一起討論。」

雖然姐妹組合有很多優勢，但訓練和比賽依然占用了大量的休閒娛樂時間，尤其是在高中和大學時期，面對繁重的課程壓力，要在運動和學業之間取得平衡並不容易。許家姐妹說，「在成長過程中，從初中到高中，當不上學或不做作業時，我們大部分時間都在羽球館訓練。每周訓練六天，有時一天不只一次。大多數在精英羽球巡迴賽中成長的美國球員，都必須犧牲大量的與同伴們一起外出遊樂的時間，在球館內閉門訓練以提高球技，我們也不例外。」

特別是2017年當她們進入柏克萊加州大學（UC Berkeley）讀書時，必須將100%的時間集中在學習上，實際上完全脫離了羽球運動。「直到2022年，為了追逐巴黎奧運夢，我們才決定拿起羽球拍重新訓練。當時，我們都是全職員工，在決定追逐奧運夢想後，我們都辭去了全職工作，開始了全職訓練和比賽。經過兩年積分巡迴賽，最終入選美國奧運羽球隊，拿到了巴黎奧運會門票。對我們來說，獲得巴黎奧運的參賽資格，也是迄今最為自豪的成就」。

當今世界羽壇的女雙技術特徵，在傳統的防守技術基礎上，更加重視進攻技術，加強了難度較大、殺球落點刁鑽的訓練，提升後場進攻的效益及變化性。女雙賽局除了連續進攻及防守反擊外，輪轉補位更明確，已蛻變成快速的攻守轉換運用，強化限制與創造進攻的積極打法，攻防技術能力的提升，同時強化了防守反擊必須俱備的心理素質與體能耐力。而許怡霏和許忻霏與時俱進，跟上了羽壇技術的發展趨勢，並且以一連串閃亮的獎牌證明了自己的實力。

她們自豪地介紹，除了今年拿到了巴黎奧運入場券，在以往數年的比賽過程中，還有多項引以為傲的成就，其中包括 2017年世界大學生運動會羽球賽女雙銅牌；2023 年智利聖地牙哥 泛美運動會女雙銀牌；2024 年美國羽球公開賽女雙銅牌；2024年泛美個人錦標賽女雙銀牌；以及2023年秘魯國際挑戰賽和2022年加拿大國際挑戰賽的女雙金牌。

許怡霏（左）和許忻霏（右）在 2023 年智利聖地亞哥泛美運動會上在羽球場上獲得...
許怡霏（左）和許忻霏（右）在 2023 年智利聖地亞哥泛美運動會上在羽球場上獲得銀牌。（受訪者提供）
2023 年智利聖地牙哥泛美運動會期間，許怡霏（左）和許忻霏（右）在奧林匹克標誌...
2023 年智利聖地牙哥泛美運動會期間，許怡霏（左）和許忻霏（右）在奧林匹克標誌前。（受訪者提供）
許忻霏（左）和許怡霏（右）在中國成都舉行的 2024 年湯姆斯盃和尤伯盃決賽中比...
許忻霏（左）和許怡霏（右）在中國成都舉行的 2024 年湯姆斯盃和尤伯盃決賽中比賽。（受訪者提供）

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