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涉哄抬加州汽油價2公司願和解 消費者可求償

編譯胡立宗╱即時報導
Vitol集團與SK Energy美國分公司涉及炒作油價，願以5000萬元和解。（美聯社）
Vitol集團與SK Energy美國分公司涉及炒作油價，願以5000萬元和解。（美聯社）

2015年2月間，ExxonMobil位於洛杉磯縣托倫斯市（Torrance）的煉油設施發生爆炸，但在供油吃緊之際，能源貿易商Vitol集團與韓國SK Energy美國分公司卻聯手哄抬油價，並取得大量不當獲利。經過多年纏訟，加州檢察長辦公室10日宣布，兩家公司在不承認故意策畫之下，願以5000萬元和解，全案只待舊金山高等法院8月2日開庭定案。

事件雖然開端於2015年，但檢方直到2020年5月才提出告訴，指控Vitol集團與SK Energy美國分公司利用市場混亂，導致加州油價增加10%。如果賠償金額得以定案，其中1250萬元將為違反加州不公平競爭法的罰鍰，3750萬元將由州檢長轉發給權益受損者，其中尤以聖地牙哥縣最多。當聖地牙哥聯合論壇報詢問現在已經退出加州市場的兩家公司時，他們都沒有回應。

Vitol集團與SK Energy美國分公司之間的操作細緻，可由全案共有200多萬份文件、50次庭外取證獲得佐證。州檢長找來的專家一度評估，不當獲利可能高達1億2780元，但檢察長辦公室評估後認為，難以證實全部數額，且難以評估所有個人的損失，如此高的金額也難以獲得司法承認，最後同意以5000萬元為訴訟標的。

訴訟文件顯示，Vitol與SK Energy先是透過高於市場價格的小額交易拉高油價，待市價拉高後再賺取差價。現任檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，市場操弄與價格哄抬是非法且不可容忍的行為，特別是在危機發生之際。檢方調查得知，南加十縣的消費者都在2015年2月20日至11月10間受到波及，相關民眾日後將會收到書面通知，再依上面的網址提出聲請。

此一事件後，加州又於2022-2023年間遭逢高油價危機，州長紐森與議會因此通過Senate Bill X1-2修正案，設立加州能源委員會下的「石油市場監管司」（Division of Petroleum Market Oversight）以監督各地油價。現任司長Tai Milder在得知後發布聲明強調，如果油商操縱價格，加州定會要求他們付出代價，並感謝各方長年來的努力。

加州 油價 聖地牙哥

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