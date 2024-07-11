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南加內陸Vista野火延燒2700畝 數百棟建築受威脅

聖伯納汀諾訊
內陸Vista fire已經延燒超過2700畝，尚無任何控制。（聖伯納汀諾消防局）
內陸Vista fire已經延燒超過2700畝，尚無任何控制。（聖伯納汀諾消防局）

截至11日發稿，南加內陸野火Vista Fire已經延燒約2700畝，尚未得到控制；附近400餘棟建築物受到威脅。據聯邦森林防火部門表示，目前已有近500人在現場滅火。

據聖伯納汀諾縣消防局資訊，接到火警的時間是7日上午10時左右，燃火地點位於Mount Baldy滑雪場東北部。在當日午後1時左右擴大到約9畝。消防局表示，野火在當日傍晚6時前迅速延燒近94畝。尚無人員受傷及建築物受損報告。最新消息稱，Mount Baldy滑雪度假村的員工已被疏散。受到野火威脅建築物中，約150棟小木屋由森林防火部門所有。

南海岸空氣質量管理局10日將煙霧警告期限延至11日午後5時，面積覆蓋洛杉磯北部和聖伯納汀諾縣。空氣檢測結果顯示，受Vista fire與聖塔芭芭拉縣Lake fire的影響，空氣質量對於敏感群體來說，處於中級到不健康狀況，建議居民盡量待在室內、關閉門窗並避免劇烈體力活動。

消防局表示，Vista fire發生在地點偏遠，難以很快建立火場隔離帶。不過，消防員在部分區域已經取得減緩火勢蔓延的成果。在火場西北側火勢在Stockton Flats得到控制。

森林防火部門於11日晚6時，在火場附近的Lytle Creek舉行社區會議，發布野火最新進展及居民安全避險事宜。

野火發生後，Mount Baldy滑雪場停車場上方的健行步道限制通行，上山的纜車仍在協助部分步行旅行者撤離。當局已對滑雪場人員發出撤離令。聖伯納汀諾國家森林部門已將Pacific Crest Trail部分關閉。克萊蒙市（Claremont）市長也表示，當地Claremont Hills Wilderness Park暫時關閉。

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