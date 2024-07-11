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洛杉磯紫外線强度將升至峰值 10分鐘內可致曬傷

洛杉磯訊
國家氣象局警告，大洛杉磯地區12日紫外線指數水平將升至7，意味如果沒有任何保護，皮膚在陽光下裸露不到十分鐘就會受傷。（記者楊青/攝影）
國家氣象局警告，大洛杉磯地區12日紫外線指數水平將升至7，意味如果沒有任何保護，皮膚在陽光下裸露不到十分鐘就會受傷。（記者楊青/攝影）

華氏90度以上高溫持續光顧南加州。國家氣象局11日警告，大洛杉磯地區12日(周五)的紫外線指數水平將升至「7」級峰值，意味如果沒有任何保護，皮膚在陽光下裸露不到10分鐘就會受傷。

根據國家氣象局預告，12日中午大洛杉磯地區的日照紫外線強度將達到7的峰值，能夠在很短時間內對人體皮膚造成嚴重傷害。

國家氣象局解釋，日照紫外線指數為0至2，表示紫外線強度處於溫和水平，如果沒有適當的保護，裸露的人體皮膚可能會在30分鐘內曬傷；指數為3至4，表示紫外線強度仍位於較低水平，如果不採取保護措施，膚色白皙的人在陽光下15至20分鐘不會出現曬傷；指數5至6，表示紫外線強度位於中等水平，如果沒有採取保護措施，皮膚安全直曬的時間縮短為10至12分鐘。

國家氣象局指出，紫外線指數在7或以上被視為很快對人體皮膚造成傷害的危害係數。指數7至9的紫外線在7至8分鐘就能夠造成對人體皮膚的傷害，尤其是完全沒有保護的皮膚，比如沒有使用防曬霜，或沒有衣服和樹蔭保護，傷害更重。指數10或以上更是意味著高強度的紫外線，如果不採取保護措施，皮膚黝黑的人可能會在大約四分鐘內就被曬傷。

紫外線輻射被認為是造成一系列健康問題的原因，包括皮膚癌和白內障，享受全年充足陽光的加州居民更需小心。

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