洛杉磯中領館送舊迎新 副總李春林離任郭志強履新

華埠大聯盟主席馬樹榮（右二）為李春林（左二）致贈感謝牌匾。（馬樹榮提供）

中國駐洛杉磯 總領館9日舉辦迎新送舊晚會，與李春林副總領事依依惜別，並熱情歡迎郭志強副總領事履新；郭少春總領事致詞，領區僑界代表百餘人參加，氣氛熱烈溫馨。

李春林副總領事回顧了近三年來在洛杉磯的工作，他表示過去幾年來一直在努力實踐外交為民的理念，用心為廣大僑胞服務，工作中得到廣大僑胞的理解、支持和幫助，也充分感受到領區僑胞的深深赤子情懷，以及同舟共濟、共體時艱的寶貴精神。

郭志強副總領事曾任外交部領事司領事保護中心副主任，以前曾在中國駐紐約總領館常駐，長期從事領事保護工作，也曾經外派津巴布韋，他和李春林曾是同事。他表示，很高興來到洛杉磯工作，從李副總領事手中接下了接力棒，既感到使命光榮，也感到責任重大，將全身心地投入到為僑服務工作中，與大家共同努力，為促進中美交流、維護祖國統一、建立和諧僑社和弘揚中華文化貢獻力量。

與會僑界代表紛紛向李副總領事表達依依惜別之情和美好祝福，對郭副總領事履新表示熱烈歡迎，未來將一如既往，支持中領館 工作，關心和支持祖（籍）國發展建設，增進中美友善。