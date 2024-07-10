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洛杉磯中領館送舊迎新 副總李春林離任郭志強履新

記者張宏/洛杉磯即時報導
華埠大聯盟主席馬樹榮（右二）為李春林（左二）致贈感謝牌匾。（馬樹榮提供）
華埠大聯盟主席馬樹榮（右二）為李春林（左二）致贈感謝牌匾。（馬樹榮提供）

中國駐洛杉磯總領館9日舉辦迎新送舊晚會，與李春林副總領事依依惜別，並熱情歡迎郭志強副總領事履新；郭少春總領事致詞，領區僑界代表百餘人參加，氣氛熱烈溫馨。

李春林副總領事回顧了近三年來在洛杉磯的工作，他表示過去幾年來一直在努力實踐外交為民的理念，用心為廣大僑胞服務，工作中得到廣大僑胞的理解、支持和幫助，也充分感受到領區僑胞的深深赤子情懷，以及同舟共濟、共體時艱的寶貴精神。

郭志強副總領事曾任外交部領事司領事保護中心副主任，以前曾在中國駐紐約總領館常駐，長期從事領事保護工作，也曾經外派津巴布韋，他和李春林曾是同事。他表示，很高興來到洛杉磯工作，從李副總領事手中接下了接力棒，既感到使命光榮，也感到責任重大，將全身心地投入到為僑服務工作中，與大家共同努力，為促進中美交流、維護祖國統一、建立和諧僑社和弘揚中華文化貢獻力量。

與會僑界代表紛紛向李副總領事表達依依惜別之情和美好祝福，對郭副總領事履新表示熱烈歡迎，未來將一如既往，支持中領館工作，關心和支持祖（籍）國發展建設，增進中美友善。

洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮等華埠老僑參與活動，與李春林惜別。馬樹榮表示，李副總在洛杉磯三年，跟華埠社團互動良好，他剛上任的時候親自前往華埠社團拜訪，非常親民，所以他的離別大家都不捨得，希望新上任的郭副總，在原有的基礎上更上一層樓，這是大家期望的。

洛杉磯中領館新任副總領事郭志強。（讀者提供）
洛杉磯中領館新任副總領事郭志強。（讀者提供）
華埠大聯盟主席馬樹榮（右五）等僑領9日歡送李春林副總領事（右六）和歡迎郭志強副總...
華埠大聯盟主席馬樹榮（右五）等僑領9日歡送李春林副總領事（右六）和歡迎郭志強副總領事（左六）晚會。（馬樹榮提供）

洛杉磯 華埠 中領館

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