南加台灣旅館公會暑期訓練營迎來台灣學子

杜若薇（左一）表示，年輕人面對新事物感到不適很正常，需要不斷調適，她在台美社區成長，受長輩傳承文化、培育新生代的感動，為台灣的美善、多元及科技感到自豪。（記者張庭瑜/攝影）

由南加州 台灣旅館業同業公會（THMASC）與「國際青年親善大使」候選者杜若薇與共同主辦的「心繫台灣，跨洋築夢」海外實習生與搭僑晚宴，7月9日在Westin Bonaventure Hote舉行開業晚會，同日邀請海外搭僑學生共同交流研習心得。

南加 州台灣旅館業同業公會今年再度邀請台灣年輕學子到該會會員經營飯店進行實習，實踐「僑民懷故鄉、嘉惠新生代」理念。此次實習活動也由公會理事長徐明豐帶領，他表示，這次活動旨在讓台灣年輕人學習美國先進的管理理念與經營方式，同時體驗美國的文化和歷史。他希望這些年輕人在回台灣後，能將在美國所學應用到工作中，為台灣旅館業發展注入新能量。徐明豐認為現在的年輕人思維更趨自由獨立，有自己的想法和追求。作為長輩，需要學會尊重他們的選擇，並在此基礎上給予適當的引導和協助。

杜若薇也參與南加州台灣旅館業同業公會暑期實習生計劃及台灣僑務委員會青年海外搭僑計劃的影片製作，搭建台美年輕世代橋樑。她表示，年輕人面對新事物感到不適很正常，需要不斷調適，這是她在台美社區服務的體悟。杜若薇在台美人社團中成長，受長輩傳承文化、培育新生代的感動，也為台灣的美善、多元及科技感到自豪。

本屆實習計畫 共招收四名大學生，分別是台灣大學外文系的黃千瑜、大葉大學資訊管理學系的戴伊岑、台灣大學動物科學技術學系的何健群，以及大葉大學應用日語學系的黃楷鈞。這些學生將在美國生活一個月，親身體驗酒店管理的各個方面。未來五周內，他們將學習飯店各個部門的運作，學習如何在不同部門間進行有效的溝通與協作，這段經歷將對同學們未來的職業發展有很大幫助。

公會會長張郁芬表示，這是公會第8年舉辦此計畫，每年都提供台灣學生五至八周的完整實習經驗。實習課程涵蓋飯店經營的各個方面，包括會計、前台服務、餐廳管理等。例如，學生們會在前台實習一周，實際參與前台工作；學習財務與會計時，則由專業會計師指導他們如何審核財務報表。