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房東保費漲52% State Farm為續保加州產險開出條件

編譯胡立宗／即時報導
State Farm申請調漲加州保費。（本報資料照片）
State Farm申請調漲加州保費。（本報資料照片）

加州市場最大的保險商State Farm一度威脅7萬2000份房屋保單期滿後不再續約，在加州政府多方遊說後，State Farm雖然同意繼續承保，但他們最近向保險廳提交的申請書顯示，產險續約的保費可能大漲。

其中，自住保單增加30%，共有公寓漲36%，房東保單漲52%。申請還須經過保險廳（California Department of Insurance）同意，通常還有幾個月的商量時間。

State Farm聲明，因為成本與風險增加，致使總公司決定調漲保費，以兌現對客戶的承諾，同時公司也將持續維持價格競爭力，並協助客戶管理風險。

不過，所謂的價格競爭力是建構在其他公司也在大幅調高保費的基礎上。洛杉磯縣格蘭岱的居民Susanne Solimann就告訴NBCLA，保險公司因為她家的樹木與周邊的草叢說了不再續保之後，她花了好幾千元整理環境，但保費還是漲了兩三百元。

Susanne Solimann 說她不可能一輩子都在工作，萬一她不再負擔得起保費呢？附近一些鄰居已經決定，乾脆不保產險了，「反正我們活在加州，什麼事都有可能！」

消保團體「保戶聯盟」（United Policyholder）指出，儘管State Farm要漲價的原因，一部分確實來自山火風險，但也有很大一部分是因為通貨膨脹，「保險公司總是說，保險廳給的幅度不夠」。他們的建議是，保費真的超出負擔，要不是跟公司談，要不就是乾脆換一家。

保費 保險 加州

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