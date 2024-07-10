我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登不退 能堅持多久？中俄聯手給北約顏色

拜登支持者漸流失 影星喬治克隆尼公開呼籲他退選

在UCLA宿舍性侵男嫌被控兩罪 面臨25年至無期徒刑

洛杉磯訊
UCLA校園警車加強巡邏。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）
UCLA校園警車加強巡邏。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

洛杉磯縣地檢署10日宣布，布魯爾(Jeffery Brewer, Jr.) 被指控於7 月5 日闖入洛杉磯加州大學 （UCLA）學生公寓，對一名女學生進行性侵犯。他被指控一項使用武力進行性侵的罪名，以及一項有人在場的一級入室盜竊罪名。如果兩罪成立，被告可判處 25 年至無期徒刑，另加 6 年加州監獄服刑。

嫌犯布魯爾，生於 1982 年 10 月 3 日，在編號24ARCF00986案件中，他被控在實施一級入室盜竊期間，又實施了性侵犯。被告已於 7 月 9 日被提審，並對所有指控表示無罪。初步聽證會定於 8 月 13 日在機場法院 31庭舉行。目前布魯爾已被保釋，保釋金為 115萬美元。

檢察長賈斯康 （George Gascón）表示：「這名倖存者遭受了殘酷和暴力的性侵犯，這令人深感不安，我們絕不會容忍。在這個充滿挑戰的時期，我們的心與受害者和學生同在。我們致力於要讓犯罪者為其行為承擔法律後果，並確保正義得到伸張。」

7月5日大約凌晨 1 點 30 分，布魯爾在洛加大的一棟學生宿舍樓外閒逛，然後進入其中一處住宅。布魯爾隨後敲了敲公寓的一扇門，一名學生打開了門，他走了進去。但當兩名學生居民要求他離開時，他離開了。

然而，不到一個小時後，凌晨 2 點 40 分左右，布魯爾據稱闖入同一棟學生宿舍內的另一處住所，進入該學生宿舍的一間臥室，並對一名女生進行了性侵犯。

目前，洛杉磯加大警察局仍在調查此案。

洛杉磯加大 加州大學 監獄

上一則

「不上市房源」缺乏透明度 容易產生糾紛 買家慎選

延伸閱讀

前好萊塢製片溫斯坦可能面臨新性侵指控

前好萊塢製片溫斯坦可能面臨新性侵指控
BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌
非法持有大量槍械 紐約上州華裔夫婦被控79罪

非法持有大量槍械 紐約上州華裔夫婦被控79罪
NONO被控性侵猥褻6女 出庭全盤否認：不認識被害人

NONO被控性侵猥褻6女 出庭全盤否認：不認識被害人
UCLA女生宿舍爆性侵 嫌犯就逮

UCLA女生宿舍爆性侵 嫌犯就逮
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

2024-07-03 23:36

超人氣

更多 >
冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
工作如果出現五跡象 你該立即辭職

工作如果出現五跡象 你該立即辭職
成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了