在UCLA宿舍性侵男嫌被控兩罪 面臨25年至無期徒刑

UCLA校園警車加強巡邏。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

洛杉磯縣地檢署10日宣布，布魯爾(Jeffery Brewer, Jr.) 被指控於7 月5 日闖入洛杉磯加州大學 （UCLA）學生公寓，對一名女學生進行性侵犯。他被指控一項使用武力進行性侵的罪名，以及一項有人在場的一級入室盜竊罪名。如果兩罪成立，被告可判處 25 年至無期徒刑，另加 6 年加州監獄 服刑。

嫌犯布魯爾，生於 1982 年 10 月 3 日，在編號24ARCF00986案件中，他被控在實施一級入室盜竊期間，又實施了性侵犯。被告已於 7 月 9 日被提審，並對所有指控表示無罪。初步聽證會定於 8 月 13 日在機場法院 31庭舉行。目前布魯爾已被保釋，保釋金為 115萬美元。

檢察長賈斯康 （George Gascón）表示：「這名倖存者遭受了殘酷和暴力的性侵犯，這令人深感不安，我們絕不會容忍。在這個充滿挑戰的時期，我們的心與受害者和學生同在。我們致力於要讓犯罪者為其行為承擔法律後果，並確保正義得到伸張。」

7月5日大約凌晨 1 點 30 分，布魯爾在洛加大的一棟學生宿舍樓外閒逛，然後進入其中一處住宅。布魯爾隨後敲了敲公寓的一扇門，一名學生打開了門，他走了進去。但當兩名學生居民要求他離開時，他離開了。

然而，不到一個小時後，凌晨 2 點 40 分左右，布魯爾據稱闖入同一棟學生宿舍內的另一處住所，進入該學生宿舍的一間臥室，並對一名女生進行了性侵犯。

目前，洛杉磯加大 警察局仍在調查此案。