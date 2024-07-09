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蒙市警局預防犯罪座談 無一商家出席 本報獨家採訪

記者沈瑋／蒙特利公園市即時報導
蒙市警局預防犯罪座談會，現場無一商家出席。（記者沈瑋/攝影）
蒙市警局預防犯罪座談會，現場無一商家出席。（記者沈瑋/攝影）

蒙市警察局於9日中午在市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）舉辦座談會，旨在為嘉偉街、大西洋大道的商家提供預防入室盜竊的措施資訊。警察局長、巡佐、警佐及警員共約20人出席，極其重視本次活動，然而現場卻無一商家代表出席，唯世界日報記者獨家聆聽。

警局社區活動組（Community Engagement Bureau）表示，警局此前邀請了19家商場，座談會時間是根據他們的意見確定的。出現這種情況出人意料，可能商家在營業日忙於做生意，臨時難以抽空出席。

蒙市警察局長Scott Wiese強調，一直以來他們都非常樂意與商家和社區合作，針對各類犯罪提供相應的資源和應對方式。警局目前有一位通曉中文的警探曾國濤，可與華裔居民溝通。如有危及生命的緊急情況，出警時間約為3分鐘；其他非緊急情況，出警時間為10-30分鐘，取決於當日時間段。

警探Judy Chen介紹，除了收銀機不留現金、將貴重物品儲存在固定式保險箱、安裝警報器，便於晚間巡邏的警官聽到聲音後及時做出反應，安裝24小時拍攝彩色影像的高清攝像頭尤為重要。現在也有智能監控動態、及時向個人手機發出警報的攝像頭，這些技術將有助於減少入室盜竊。她還提醒，如果嫌犯留在現場時，請勿貿然進入，可撥打911報警，直接要求轉到蒙市警局處理，說清楚地址、嫌犯的外貌、衣著、是否攜帶武器等信息，越詳細越好。如果報告已經發生的事件，可致電蒙市非緊急熱線626-573-1311。

Wiese局長還表示，抓獲入室盜竊罪犯實際上非常困難，基層警官並不像影視作品中呈現的無所不能，可以不計成本地隨意採用各種科技。即便嫌犯在現場留下了DNA，樣本檢測也要好幾個月才能出結果，花費很高。報告出來後，也需要花上一定時間才能匹配到嫌犯。

之前一些商家向本報記者反映，他們自主給店鋪安裝了金屬防盜網，卻被市政認定違規，只能拆掉。對此，Wiese局長表示，這並非警局的工作範疇，他也未聞此類情況。另外，市政法規出台的時間不一，他看到過一些上個世紀50年代的法規仍在施行。因此，他力主修改過時的法規以適應現代情況。這個過程，需要社區各界的積極參與及推動。

疫情和槍擊案改變了鄰里關係、警局與社區的互動模式。警局表示，他們將繼續努力改善與商家和居民之間的溝通和合作，希望透過更多靈活的方式，如在線座談會和實地走訪，繼續提供資訊和支持，維護社區的安全和福祉。

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