加州針灸日目標 納入聯邦醫療保險

趙美心（右）為推動中醫藥針灸治療做出積極貢獻的亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（C.C. Yin，中）和陳永萍頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

2024年「加州 針灸日」（California Acupuncture Day）慶祝晚宴7日在聖蓋博市（San Gabriel）舉行，現場數百名中醫集聚一堂，慶祝針灸日立法一周年，並推動中醫針灸未來能納入聯邦醫療保險 。

加州針灸局副局長兼美國亞太裔公共事務聯盟南加海岸分會（APAPA-PCC)會長陳永萍博士表示，加州針灸發展瓶頸是保險普遍不給付針灸治療，更不給付中藥。加州眾議員 羅達倫（Evan Low）促成「加州針灸日」 的確立，有利於推廣中醫針灸在立法官員和社會各界的知名度，同時推動中醫針灸教育和服務質量的提高，爭取保險全面給付，包括支付痛症以及精神健康問題。她希望中西醫進一步合作，不但可節省美國醫療資源，改善醫療保健效率，且減少因為鴉片類止痛藥成癮、精神健康問題造成的社會負擔。

加州中醫針灸師聯合公會（CAUA）副會長蕭明強指出，慶祝 「加州針灸日」立法一周年，他們攜手世界中醫藥師總聯盟（WGULDHTCM）作為共同主辦方，並聯合仁愛醫科大學及南北加州各中醫公會共同舉辦這次活動。

WGULDHTCM主席辛長山表示，在1971年以前的一百多年間，加州和全美國一樣，中醫針灸基本空白。為爭取中醫針灸師的合法權益，加州一批中醫前輩開始艱辛的針灸合法化運動 。加州針灸歷史經歷非法時期、半合法時期和正式立法三個階段，一路坎坷艱辛，希望未來中醫在美國能不斷發展壯大。

聯邦眾議員第16選區候選人羅達倫，作為針灸日推動者現身會場。他表示，2022年提議把農曆新年立法為加州法定假日，2023年加州有了針灸日，很多行業都有自己的節日，為什麼針灸多年來不被認同？這不僅僅是中醫師的權益，也是華人和加州人的權益，希望有更多拿到執照的中醫師能服務大眾。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）多年來積極推動中醫在美普及，她表示，中醫針灸納入加州醫療補助(Medi-Cal) 之前曾走過一段艱辛過程，中醫針灸患者一度需要交消費稅的。她希望未來針灸也能納入到聯邦醫療保險，推動聯邦針灸法案H.R.3133，使聯邦醫療保險（Medicare）6000萬投保人可以體驗到中醫針灸治療。