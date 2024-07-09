我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

台灣青年海外搭僑 拜會羅省中華會館

記者子為/洛杉磯即時報導
同學們認真聆聽中華會館僑領們的奮鬥移民故事，搭建友誼橋樑（記者子為/拍攝）
同學們認真聆聽中華會館僑領們的奮鬥移民故事，搭建友誼橋樑（記者子為/拍攝）

「台灣青年海外搭僑計畫」的12名台灣大專校院優秀青年7月8日拜訪羅省中華會館，聆聽僑界領袖們的奮鬥歷程，交流中華民國歷史文化，雙方互相了解，建立了友誼橋樑。

中華會館主席李金生表示，此次來訪的12名同學是從2000多名申請者中脫穎而出，好中選優。中華會館向同學們分享了移民美國的故事，有人從超市打工、完成學業、後來成為工程師，經歷低迷和起伏，但最終努力奮鬥獲得成功人生。李金生歡迎同學們來美國發展，溝通台美友誼。

活動組織者、洛僑文教中心主任陳敏永表示，中華會館是同學們到洛杉磯後造訪的第二站，他們都是第一次來華埠，開始了解了華埠的歷史文化，也和華埠鄉親建立了連結。儘管身在海外，同學們仍能感受到華埠鄉親對自由民主中華民國的支持。

學生代表劉珮妤就讀於台大政治系，未來想嘗試外交領域的她，為了走近海外僑胞、了解僑務報名本次活動，她希望透過搭僑計畫能了解海外台灣僑胞對當地的貢獻，學習僑胞們如何把台灣文化和當地文化融合。劉珮妤表示，一來到中華會館就感受到了濃厚的歷史氛圍，以及幾代僑胞對中華民國的認同。她指出，透過中華會館僑領們分享的故事，她感受到僑胞們在海外努力打拼的同時，不忘弘揚中華文化，她感謝前輩們的貢獻。

劉珮妤分享到，本次參訪洛杉磯共有七天，還將拜會華埠服務中心、世界華人工商婦女企管協會和台商等，與台胞前輩交流和學習。劉珮妤還介紹到，此行12位同學多為外文系和政治系學生，背景多元，都希望借本次機會拓展國際視野。

「台灣青年海外搭僑計畫」 由僑務委員會主辦，目的為增進台灣青年認識海外僑務工作，拓展國際視野，搭建與僑界之橋梁，並向海外僑民行銷台灣，培養僑務青年大使。來洛杉磯的12位同學將在駐外館處及海外文教服務中心見習；拜會僑團、僑校及僑台商企業等，與當地僑領、政商代表、青商僑青等交流；參訪當地政經、學術及文化機構，以及向海外僑民進行文化展演或行銷台灣之活動等。

「台灣青年海外搭僑計畫」的12名台灣大專校院優秀青年到洛杉磯華埠拜會中華會館（經...
「台灣青年海外搭僑計畫」的12名台灣大專校院優秀青年到洛杉磯華埠拜會中華會館（經文處提供）

華埠 中華民國 洛杉磯

上一則

12塊雞逾40元買不下手 消費者直呼誇張奢侈品

下一則

加州針灸日目標 納入聯邦醫療保險

延伸閱讀

「新姚蘇蓉」劉明珠洛杉磯獻唱 逾500僑胞捧場

「新姚蘇蓉」劉明珠洛杉磯獻唱 逾500僑胞捧場
洛杉磯愛國歌曲賽 紀念七七抗戰87周年

洛杉磯愛國歌曲賽 紀念七七抗戰87周年
政要僑領 蒙市紀念七七抗戰87周年

政要僑領 蒙市紀念七七抗戰87周年
歐美遊客好奇 紐約華埠美食遊火熱 五年內業務擴張三倍

歐美遊客好奇 紐約華埠美食遊火熱 五年內業務擴張三倍
羅省中華會館歡度國慶、建樓72周年 活動精采紛呈

羅省中華會館歡度國慶、建樓72周年 活動精采紛呈
加台聯換屆 6位理事獲拜登表揚狀

加台聯換屆 6位理事獲拜登表揚狀

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

2024-07-03 23:36

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
法拉盛7旬華婦無故被推撞車 亞裔嫌穿MTA背心

法拉盛7旬華婦無故被推撞車 亞裔嫌穿MTA背心
物價漲快餐成「奢侈品」12塊雞套餐價突破40元

物價漲快餐成「奢侈品」12塊雞套餐價突破40元
100萬退休金 只夠加州12年生活

100萬退休金 只夠加州12年生活