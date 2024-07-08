狗遭「封口」棄置荒野 　洛杉磯警方要追狠心人

一隻狗被發現困在馬里布峽谷，嘴巴和脖子都被捆帶綁住。（KTLA電視台/受訪者提供）

KTLA 5電視台報導，馬里布溪峽谷（Malibu Creek Canyon）一個邊遠山區，日前發現一隻狗疑似遭虐，其嘴巴和脖子都被捆帶綁住，洛縣 動物護理和控制局（LA County Department of Animal Care and Control，DACC）正進行調查。

該機構指出，兩名登山者於3日晚間發現這隻受困狗。其中一名登山者透過電子郵件告訴KTLA，他們在得到該隻狗的信任後，幫助牠取下嘴上的綁帶，狗在能張嘴後對他們相當友好。「牠允許我和我的朋友撫摸牠，且輕輕從我們手中接過食物。」

洛縣警局接獲報案後，至北馬里布峽谷路（North Malibu Canyon Road）500號街區與登山者會面。官員指出，這隻狗距離路邊約250呎，在急難救助人員幫助下抵達安全處，被送往棕櫚谷（Palmdale）動物護理中心（Animal Care Center）治療。除脖子和鼻子上被綁住外，牠的腿、胃和腹股溝也有發炎、疣和皮贅。DACC一名官員指出，他們懷疑這隻狗接觸到毒橡樹（poison oak）。

根據DACC，這隻狗應是隻德國 牧羊犬，預估年齡為七歲左右。一名官員告訴KTLA，「我們部門正調查，工作人員與志工也會對牠諸多關照。」