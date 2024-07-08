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狗遭「封口」棄置荒野 　洛杉磯警方要追狠心人

編譯陳盈霖／即時報導
一隻狗被發現困在馬里布峽谷，嘴巴和脖子都被捆帶綁住。（KTLA電視台/受訪者提供）
一隻狗被發現困在馬里布峽谷，嘴巴和脖子都被捆帶綁住。（KTLA電視台/受訪者提供）

KTLA 5電視台報導，馬里布溪峽谷（Malibu Creek Canyon）一個邊遠山區，日前發現一隻狗疑似遭虐，其嘴巴和脖子都被捆帶綁住，洛縣動物護理和控制局（LA County Department of Animal Care and Control，DACC）正進行調查。

該機構指出，兩名登山者於3日晚間發現這隻受困狗。其中一名登山者透過電子郵件告訴KTLA，他們在得到該隻狗的信任後，幫助牠取下嘴上的綁帶，狗在能張嘴後對他們相當友好。「牠允許我和我的朋友撫摸牠，且輕輕從我們手中接過食物。」

洛縣警局接獲報案後，至北馬里布峽谷路（North Malibu Canyon Road）500號街區與登山者會面。官員指出，這隻狗距離路邊約250呎，在急難救助人員幫助下抵達安全處，被送往棕櫚谷（Palmdale）動物護理中心（Animal Care Center）治療。除脖子和鼻子上被綁住外，牠的腿、胃和腹股溝也有發炎、疣和皮贅。DACC一名官員指出，他們懷疑這隻狗接觸到毒橡樹（poison oak）。

根據DACC，這隻狗應是隻德國牧羊犬，預估年齡為七歲左右。一名官員告訴KTLA，「我們部門正調查，工作人員與志工也會對牠諸多關照。」

發送該隻狗照片和影片的登山者表示，「有人故意對待這隻狗，他們讓牠被困在路邊偏僻小山上，讓牠等死。我們需採取行動找到肇事者。」有訊息民眾可致電洛縣警局Malibu/Lost Hills分局， 818-878-1808。懷疑虐待動物民眾可致電 562-940-6898向DACC舉報。動物救援組織In Defense of Animals懸賞2500元獎勵提供逮捕虐狗者資訊。

嘴巴和脖子都綁住的狗獲救後，被洛縣動物護理和控制局保護。（DACC）
嘴巴和脖子都綁住的狗獲救後，被洛縣動物護理和控制局保護。（DACC）

洛縣 德國

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