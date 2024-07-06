洛縣擬推行政改革 縣委五席變九席

縣政委員韓珍妮（中左）與霍華特（中右）於7月3日舉行新聞發布會提出改革動議。（韓珍妮社媒）

洛杉磯 縣兩位縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）與韓珍妮（Janice Hahn）聯合提議，將縣政委員席位從五人擴充至九人，以及選舉產生縣府執行長，並授權操守委員會（Ethics Commission）打擊腐敗。這項改革動議將於下周提交縣政委員會審議。

如果該動議能進入11月選票且最終獲得選民支持，那麼洛縣 將於2026年成立縣操守委員會，2028年選舉產生縣執行長，2032年開始擴充縣政委員會席位。

動議指出，缺乏選舉產生的、強有力的行政領導削弱了縣政委員會應對遊民、野火、氣候變化和推動刑事司法改革的能力，而吸納更多的聲音進入委員會，將增強其在危機時期的行動能力。

霍華特表示，這將是洛縣章程100多年來的首次重大修改。洛縣需要進行變革，因為人們對現狀和無法滿足需求的政府感到厭倦。

韓珍妮補充道，她和已故父親、前縣政委員韓肯尼思（Kenneth Hahn）一直認為，五名成員不足以妥善服務於全美最大縣的居民。洛縣總人口達1000萬，比40個州還要多；每名縣政委員代表200萬人，這比大多數國會眾議員選區的人口還多。相比之下，舊金山有11名縣政委員，洛杉磯市市議會就有15名議員。韓珍妮還表示，改革將使用現有預算資金，不會提高稅收。

提出動議擴充縣政委員會並非首次，早在1962年、1976年、1992年和2000年已有類似提案，但都被選民否決了。但韓珍妮表示，此次動議是在與選民交談之後提出的，他們壓倒性地支持擴充縣政委員會，認為將能帶來更具代表性的政府。

縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）亦發表聲明支持這項改革動議。她表示，縣政委員會的構成須反映洛縣人口及人口多樣性。洛縣擁有超過480萬西裔和150萬亞裔 及太平洋島裔居民，合計占縣總人口的60%以上。這些群體應在決策中擁有更廣泛和更強的聲音。選舉產生的行政長官及獨立的操守委員會，將有助於縣政府更充分地識別和解決社區的具體需求，確保公平地分配縣府資源及更強的獨立性。