洛加大深夜驚魂 女生宿舍睡覺遭性侵
大學校園通常是學生們安全的港灣，未料夜晚在宿舍裡面睡覺也會遭遇侵犯。洛杉磯加大（UCLA）的一名學生7月5日在宿舍睡覺時遭到外來者性侵犯，目前嫌犯仍在逃。
據洛杉磯加大的警察局稱，這起事件發生在5日凌晨2時40分左右，當時這名女學生正在學校宿舍Saxon Suites的房間裡睡覺。嫌疑人進入該學生的房間，在床上強暴了她，隨後嫌犯逃出了宿舍樓。
嫌疑人被描述為一名30多歲的白人男性，身材魁梧，留著捲曲鬍鬚，身穿全黑衣服，戴著無簷小便帽。目前還不清楚這名男子是如何進入宿舍樓的。受害者現場接受了治療，案件仍在調查中。
5日早上，學生們收到了有關性侵事件的校園警報，許多人表示感到不安。洛杉磯加大的學生克魯茲(Chantal de la Cruz) 表示，看到警方報告說一名女孩在宿舍睡覺時遭到襲擊，非常可怕，尤其是對她這樣的年輕女性而言。克魯茲說，「我在這裡住了一年，我們通常收到的犯罪報告都是入室盜竊，而且發生在校園外，所以這起發生在校園內的性侵讓每個人都感到震驚和不安。
洛加大華生小林指出，被入侵的宿舍是本科生宿舍，但她居住的研究生宿舍大門是可以隨意出入的，只是宿舍小門需要刷門禁卡進入，但如果忘記關門，也存在著很大的風險。小林表示，以後她會進一步增加安全防範，確保在宿舍時門是鎖好的。
洛加大警方也分享了許多保持校園安全的建議，其中包括：始終保持警惕並注意周圍環境；向警方報告任何可疑活動；不要讓建築物的門保持打開狀態；鎖好所有門窗，確保住所安全；夜間行走時避開光線不足或荒無人煙的地方；利用 UCLA乘車服務和加大警局CSO夜間護送服務；遇到緊急情況請撥打 911或撥打 UCLA警局24 小時熱線 310-825-1491。
上一則
拉古那華聯會啟蒙人工智能 銀髮族受益多
下一則
FB留言